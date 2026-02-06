Ídolo e tetracampeão com Warriors exalta partidas de Gui Santos: 'Melhor da NBA'

O brasileiro Gui Santos definitivamente "chegou" à NBA. Após ser o destaque do Golden State Warriors nos últimos quatro jogos e converter uma cesta decisiva na vitória emocionante contra o Phoenix Suns, o ala-pivô recebeu o selo de aprovação pública de Draymond Green, um dos jogadores mais casca-grossa da liga.

Gui Santos em jogo entre Golden State Warriors e Phoenix Suns na NBA (Foto: Chris Coduto / Getty Images / AFP)

O veterano e tetracampeão da NBA não poupou palavras para descrever o impacto do jovem brasileiro, destacando que a maturidade de Gui Santos para aceitar funções operárias foi o que abriu as portas para o seu brilhantismo técnico atual.

— O caminho do Gui Santos no foi jogar com raça e pegar os rebotes ofensivos. Ele se fechou com isso e se tornou um dos melhores da NBA nesse quesito. Depois que você faz isso, você ganha minutos e pode mostrar tudo o que sabe fazer — afirmou o camisa 23.

A sequência recente de Gui Santos não é por acaso. Com maior minutagem, o brasileiro mostrou que não tem medo de momentos grandes. A atuação contra o Suns, coroada com a cesta que praticamente sacramentou a vitória, provou que ele é muito mais que um jogador de rotação.

Evolução Constante: Nos últimos quatro jogos, Gui se tornou peça fundamental no esquema de Steve Kerr. Respeito dos Rivais: Green garantiu que o nome do brasileiro agora é prioridade nos relatórios táticos dos adversários. Vigor Físico: — Ele é um brasileiro forte. É lindo assistir ao seu crescimento — destacou Draymond Green.

Draymond Green foi enfático ao analisar a importância de Gui Santos para o atual momento do Golden State. Mesmo cercado de estrelas como Stephen Curry e o próprio Draymond Green, o brasileiro foi apontado como o pilar da última vitória.

— Foram 36 minutos esta noite. E sem ele, não teríamos chance de ganhar este jogo. Ele nos leva a vencer e eu amo isso — finalizou o ídolo.

Com a confiança em alta e o apoio das lideranças do vestiário, Gui Santos deixa de ser uma promessa para se tornar uma realidade vibrante na rotação dos Warriors, recolocando o Brasil com protagonismo no mapa da NBA.