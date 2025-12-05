A final da Copa do Mundo Feminina de Futsal está definida: Brasil e Portugal se enfrentarão pelo título após as semifinais de goleadas. O retrospecto histórico e recente coloca o Brasil como favorito ao título inédito do torneio organizado pela Fifa.

Nesta sexta-feira (5), as brasileiras venceram a Espanha por 4 a 1, enquanto as portuguesas aplicaram 7 a 1 sobre a Argentina. As seleções que foram derrotadas irão se enfrentar na disputa do 3º lugar da competição no próximo domingo (7) às 6h (de Brasília).

Retrospecto Brasil x Portugal

O histórico recente entre as equipes reforça a favoritismo brasileiro. Desde 2022, Portugal não conseguiu sair vitorioso dos confrontos contra o Brasil. Em amistosos preparatórios para a Copa, realizados em Porto, Portugal, a Seleção Brasileira obteve um triunfo e um empate (2x0 e 2x2). No Torneio de Fafe, também no período de preparação, o Brasil levou a melhor novamente (3 a 2) sobre as portuguesas.

Campanha dos times na Copa do Mundo

As duas seleções chegam à decisão com campanhas dominantes, marcadas por alto poder ofensivo e invencibilidade.

100% de aproveitamento brasileiro

O Brasil manteve um aproveitamento de 100% até a final. Na fase de grupos, liderou o Grupo D com vitórias expressivas contra Irã (4 a 1), Itália (6 a 1) e Panamá (9 a 0).

Nas quartas de final, o confronto contra o Japão exigiu estratégia. Apesar da técnica apurada das japonesas na defesa e no ataque, as brasileiras não se intimidaram e aplicaram 6 a 1, assegurando a vaga na próxima fase com estilo.

A vaga na final foi assegurada com a vitória sobre a Espanha de 4 a 1, em uma partida onde o domínio brasileiro no primeiro tempo foi seguido por uma atuação estratégica e defensiva na segunda etapa.

Pega o guarda-chuva que tá chovendo gols de Portugal

A seleção de Portugal também teve uma campanha recheada de goleadas, liderando o Grupo C de forma isolada. As portuguesas começaram a fase de grupos com vitórias convincentes sobre Tanzânia (10 a 0), Japão (3 a 1) e Nova Zelândia (10 a 0).

Nas quartas, mantiveram o ritmo forte e venceram a Itália por 7 a 2. Na semifinal, o placar elástico das portuguesas se repetiu contra a Argentina, com um triunfo de 7 a 1, carimbando o nome de Portugal em sua primeira final da Copa do Mundo.

Luana comemorando gol na semifinal da Copa do Mundo Feminina de Futsal (Foto: Fabio Souza/CBF)

✅Ficha técnica da final:

Copa do Mundo feminina de futsal - Final

📆 Data e horário: Domingo, 7 de dezembro de 2025, às 08h30 (de Brasília);

📍 Local: Manila, nas Filipinas;

📺 Onde assistir: SporTV, CazéTV (YouTube) e Fifa+.