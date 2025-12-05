Em jogo intenso contra a Espanha, Brasil está na grande final da Copa do Mundo Feminina de Futsal
Grande final está marcada para o próximo domingo (7)
- Matéria
- Mais Notícias
É oficial! O Brasil está na grande final da primeira edição da Copa do Mundo Feminina de Futsal, organizada pela FIFA. As "Leoas" garantiram a vaga após vencerem a Espanha por 4 a 1 em um jogaço eletrizante na semifinal. O adversário na decisão será Portugal, que mais cedo goleou a Argentina. ➡️ Veja os lances
Veja os lances de Brasil x Espanha na semi da Copa do Mundo Feminina de Futsal
Mais Esportes
Brasil x Espanha nas semifinais da Copa do Mundo Feminina de Futsal: horário e onde assistir
Mais Esportes
AO VIVO: assista à final do Brasileirão de Futsal 2025, entre Traipu e Atlético Piauiense
Mais Esportes
🔔 Simule agora como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e descubra todos os grupos da competição
Como foi a partida?
O confronto contra a Espanha começou de forma avassaladora para as brasileiras. Logo no primeiro minuto, o Brasil abriu o placar. Pouco depois, Amandinha aproveitou um erro na saída de bola espanhola e marcou um golaço, ampliando a vantagem.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
A Espanha tentou se fechar após o susto inicial, mas não conseguiu conter a potência ofensiva das verde e amarelas. O destaque da primeira etapa foi a goleira espanhola Elena González, que, com grandes defesas, evitou que o placar fosse ainda maior para o Brasil. A parcial terminou com o ataque e a defesa brasileira em excelente sintonia, enquanto a reação espanhola foi discreta, apesar de a goleira Bianca, do Brasil, ter tido alguns momentos de preocupação no final.
No segundo tempo, as europeias voltaram com uma postura de "tudo ou nada", pressionando e arriscando mais. O jogo se concentrou no campo de defesa brasileiro. No entanto, o Brasil mostrou inteligência na troca de passes e, em uma jogada bem construída, Vanin marcou o terceiro gol.
A pressão espanhola finalmente surtiu efeito, e Ale de Paz diminuiu, dando novo ânimo à sua equipe na busca pela virada. Contudo, esse foi o ponto mais alto da Espanha. Apesar da insistência, as brasileiras exploraram os contra-ataques perigosos e, no final da parcial, Luana, com um golaço de pé direito, selou o placar de 4 a 1, acabando com o sonho espanhol de chegar à final.
➡️ Brasil goleia Japão e garante semi da Copa do Mundo Feminina de Futsal
➡️ Brasil atropela Panamá na Copa do Mundo de Futsal feminino
Próximo adversário é definido
O Brasil enfrentará Portugal na grande decisão. A vaga portuguesa foi confirmada após uma goleada de 7 a 1 sobre a Argentina no outro jogo da semifinal. A final está marcada para domingo (7), às 6h (horário de Brasília).
- Matéria
- Mais Notícias