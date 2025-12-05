menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Em jogo intenso contra a Espanha, Brasil está na grande final da Copa do Mundo Feminina de Futsal

Grande final está marcada para o próximo domingo (7)

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 05/12/2025
11:40
Atualizado há 6 minutos
Brasil está na final da Copa do Mundo Feminina de Futsal (Foto: Fabio Souza/CBF)
imagem cameraBrasil está na final da Copa do Mundo Feminina de Futsal (Foto: Fabio Souza/CBF)
É oficial! O Brasil está na grande final da primeira edição da Copa do Mundo Feminina de Futsal, organizada pela FIFA. As "Leoas" garantiram a vaga após vencerem a Espanha por 4 a 1 em um jogaço eletrizante na semifinal. O adversário na decisão será Portugal, que mais cedo goleou a Argentina. ➡️ Veja os lances

Luana comemorando gol final na Copa do Mundo Feminina de Futsal (Foto: Fabio Souza/CBF)
Luana comemorando gol final na Copa do Mundo Feminina de Futsal (Foto: Fabio Souza/CBF)

Como foi a partida?

O confronto contra a Espanha começou de forma avassaladora para as brasileiras. Logo no primeiro minuto, o Brasil abriu o placar. Pouco depois, Amandinha aproveitou um erro na saída de bola espanhola e marcou um golaço, ampliando a vantagem.

A Espanha tentou se fechar após o susto inicial, mas não conseguiu conter a potência ofensiva das verde e amarelas. O destaque da primeira etapa foi a goleira espanhola Elena González, que, com grandes defesas, evitou que o placar fosse ainda maior para o Brasil. A parcial terminou com o ataque e a defesa brasileira em excelente sintonia, enquanto a reação espanhola foi discreta, apesar de a goleira Bianca, do Brasil, ter tido alguns momentos de preocupação no final.

No segundo tempo, as europeias voltaram com uma postura de "tudo ou nada", pressionando e arriscando mais. O jogo se concentrou no campo de defesa brasileiro. No entanto, o Brasil mostrou inteligência na troca de passes e, em uma jogada bem construída, Vanin marcou o terceiro gol.

A pressão espanhola finalmente surtiu efeito, e Ale de Paz diminuiu, dando novo ânimo à sua equipe na busca pela virada. Contudo, esse foi o ponto mais alto da Espanha. Apesar da insistência, as brasileiras exploraram os contra-ataques perigosos e, no final da parcial, Luana, com um golaço de pé direito, selou o placar de 4 a 1, acabando com o sonho espanhol de chegar à final.

Próximo adversário é definido

O Brasil enfrentará Portugal na grande decisão. A vaga portuguesa foi confirmada após uma goleada de 7 a 1 sobre a Argentina no outro jogo da semifinal. A final está marcada para domingo (7), às 6h (horário de Brasília).

