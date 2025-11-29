Brasil atropela Panamá na Copa do Mundo de Futsal feminino

Com uma performance avassaladora, a Seleção Brasileira Feminina de Futsal aplicou o rolo compressor numa goleada de 9 a 0 sobre o Panamá, na última rodada da fase de grupos da primeira Copa do Mundo da modalidade. O placar elástico, no PhilSports Arena, em Manila, nas Filipinas, garantiu ao Brasil a liderança isolada do Grupo D com 100% de aproveitamento e confirmou a vaga nas quartas de final em grande estilo.

A equipe já havia assegurado a classificação após vitórias contundentes contra o Irã (4 a 1) e a Itália (6 a 1), fechando a primeira fase do torneio com chave de ouro.

Brasil na Copa do Mundo de Futsal (Foto: Fabio Souza/CBF)

Como foi a partida?

A hegemonia brasileira foi inquestionável desde os primeiros minutos. Logo no início, o placar já marcava 2 a 0, e a superioridade se manteve até o fim do primeiro tempo, que terminou com o placar de 6 a 0. Mesmo com as tentativas panamenhas, as chances de reação foram nulas.

Na etapa final, o Panamá buscou dificultar a chegada ao gol, mas a defesa adversária não foi suficiente para impedir o Brasil, que sacramentou a goleada com mais três gols, fechando o placar em 9 a 0. O resultado poderia ter sido ainda mais desfavorável para as panamenhas, que viram muitas bolas brasileiras acertarem a trave ou saírem pela linha de fundo.

Com a derrota, o Panamá se despede da Copa do Mundo, acumulando resultados negativos, incluindo a derrota histórica de 17 a 0 para a Itália e o revés por 6 a 2 contra o Irã.

Primeira edição da Copa do Mundo

A estreia do Brasil em uma Copa do Mundo Feminina de Futsal organizada pela FIFA ocorreu em 23 de novembro de 2025, marcando um novo e importante capítulo na modalidade.

Essa é a primeira edição do torneio organizado pela FIFA. O Mundial está sendo sediado em Pasig City, na região metropolitana de Manila, capital das Filipinas. E é também a primeira vez que o país recebe um evento da FIFA, representando um marco para o futsal e para o esporte feminino no continente.

A rodada inaugural, na sexta-feira (21), já havia demonstrado a força da modalidade no cenário mundial, com a Argentina e a Polônia vencendo com autoridade, ambas por 6 a 0, contra Marrocos e Filipinas, respectivamente, aumentando a expectativa para o desempenho brasileiro.