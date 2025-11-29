Brasil atropela Panamá na Copa do Mundo de Futsal feminino
Brasil está confirmado nas quartas de final
- Matéria
- Mais Notícias
Com uma performance avassaladora, a Seleção Brasileira Feminina de Futsal aplicou o rolo compressor numa goleada de 9 a 0 sobre o Panamá, na última rodada da fase de grupos da primeira Copa do Mundo da modalidade. O placar elástico, no PhilSports Arena, em Manila, nas Filipinas, garantiu ao Brasil a liderança isolada do Grupo D com 100% de aproveitamento e confirmou a vaga nas quartas de final em grande estilo.
Seleção Brasileira goleia Itália na Copa do Mundo de Futsal
Mais Esportes
Final da Liga Feminina de Futsal conta com duas equipes brasileiras
Mais Esportes
Brasileirão de futsal: Atlético Piauiense e Traipu empatam no jogo de ida da final
Mais Esportes
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
A equipe já havia assegurado a classificação após vitórias contundentes contra o Irã (4 a 1) e a Itália (6 a 1), fechando a primeira fase do torneio com chave de ouro.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
➡️ Seleção Brasileira goleia Itália na Copa do Mundo de Futsal
➡️ Final da Liga Feminina de Futsal conta com duas equipes brasileiras
➡️ Brasileirão de futsal: Atlético Piauiense e Traipu empatam no jogo de ida da final
Como foi a partida?
A hegemonia brasileira foi inquestionável desde os primeiros minutos. Logo no início, o placar já marcava 2 a 0, e a superioridade se manteve até o fim do primeiro tempo, que terminou com o placar de 6 a 0. Mesmo com as tentativas panamenhas, as chances de reação foram nulas.
Na etapa final, o Panamá buscou dificultar a chegada ao gol, mas a defesa adversária não foi suficiente para impedir o Brasil, que sacramentou a goleada com mais três gols, fechando o placar em 9 a 0. O resultado poderia ter sido ainda mais desfavorável para as panamenhas, que viram muitas bolas brasileiras acertarem a trave ou saírem pela linha de fundo.
Com a derrota, o Panamá se despede da Copa do Mundo, acumulando resultados negativos, incluindo a derrota histórica de 17 a 0 para a Itália e o revés por 6 a 2 contra o Irã.
Primeira edição da Copa do Mundo
A estreia do Brasil em uma Copa do Mundo Feminina de Futsal organizada pela FIFA ocorreu em 23 de novembro de 2025, marcando um novo e importante capítulo na modalidade.
Essa é a primeira edição do torneio organizado pela FIFA. O Mundial está sendo sediado em Pasig City, na região metropolitana de Manila, capital das Filipinas. E é também a primeira vez que o país recebe um evento da FIFA, representando um marco para o futsal e para o esporte feminino no continente.
A rodada inaugural, na sexta-feira (21), já havia demonstrado a força da modalidade no cenário mundial, com a Argentina e a Polônia vencendo com autoridade, ambas por 6 a 0, contra Marrocos e Filipinas, respectivamente, aumentando a expectativa para o desempenho brasileiro.
- Matéria
- Mais Notícias