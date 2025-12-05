menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Radar Olímpico: brilho do Brasil no Judô, Futsal e Handebol

Semana teve Brasil invicto nos esportes olímpicos

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 05/12/2025
15:42
Amandinha no Brasil x Espanha pela Copa do Mundo feminina de futsal (Foto: Fabio Souza/CBF)
imagem cameraAmandinha no Brasil x Espanha pela Copa do Mundo feminina de futsal (Foto: Fabio Souza/CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

No Radar Olímpico, o clima da semana no cenário esportivo foi 100% verde e amarelo! O Brasil mostrou sua força em diversas modalidades, garantindo pódios e classificações importantes. No Grand Slam de judô de Abu Dhabi, a delegação brasileira conquistou três medalhas de bronze com Rafaela Silva, Daniel Cargnin e Leonardo Gonçalves. Confira os destaques da semana com o Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Já no futsal, a Seleção Brasileira feminina alcançou a inédita final da Copa do Mundo, mantendo uma campanha impecável. Por fim, no handebol, as brasileiras dominaram Angola, assegurando a vaga no mata-mata com antecedência.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Três Bronzes em Abu Dhabi

No tatame dos Emirados Árabes Unidos, o Brasil garantiu três medalhas de bronze. No sábado (29), Rafaela Silva (até 53kg) e Daniel Cargnin (até 73kg) subiram ao pódio. No domingo (30), foi a vez de Leonardo Gonçalves conquistar sua medalha.

continua após a publicidade

Rafaela e Cargnin tiveram trajetórias de alto nível. Rafaela superou a israelense Kerem Primo e a canadense Jessica Klimkait, sendo parada apenas na semifinal pela japonesa Megu Danno. Cargnin, por sua vez, venceu o alemão Alexander Gabler, o cazaque Yesset Kuanov e o emiradense Makhmadbek Makhmadbekov, antes de ser superado pelo tajique Muhiddin Asadulloev.

Leonardo Gonçalves iniciou sua participação vencendo o eslovaco Benjamin Mataseje. Após perder nas quartas para o húngaro Szombor Veg, ele demonstrou resiliência na repescagem, batendo Dzhakhongir Madzhidov, do Tadjiquistão, para garantir o bronze na disputa final.

continua após a publicidade

➡️ Rafaela Silva e Cargnin conquistam bronze no Grand Slam de judô
➡️ Leonardo Gonçalves conquista bronze no Grand Slam de judô em Abu Dhabi

Rafaela Silva nas quartas de final no Grand Slam de Abu Dhabi (Foto: IJF)
Rafaela Silva nas quartas de final no Grand Slam de Abu Dhabi (Foto: IJF)

Brasileiras são invictas no Handebol

As brasileiras seguem invictas no handebol. Após a primeira fase com vitórias sobre Cuba (41 a 20), Tchéquia (28 a 22) e Suécia (31 a 27), a equipe avançou para a segunda fase, onde bateu a Coreia do Sul (32 a 25) e, nesta sexta-feira (5), dominou Angola por 32 a 26, garantindo a vaga no mata-mata antes da rodada final. As quartas de final começam na próxima terça-feira (9), e o time busca o título mundial para coroar o ano.

➡️ Brasil domina Angola e se garante no mata-mata do Mundial de Handebol

Seleção brasileira manteve os 100% de aproveitamento (Foto: Divulgação/ IHF)
Seleção brasileira manteve os 100% de aproveitamento (Foto: Divulgação/ IHF)

Brasil na final da Copa do Mundo feminina de futsal

A Seleção Brasileira feminina de futsal manteve 100% de aproveitamento até a decisão. Na fase de grupos, liderou o Grupo D com vitórias expressivas contra Irã (4 a 1), Itália (6 a 1) e Panamá (9 a 0).

Nas quartas de final, o confronto contra o Japão exigiu estratégia, mas as brasileiras aplicaram 6 a 1. A vaga na final foi assegurada com a vitória de 4 a 1 sobre a Espanha, em uma partida marcada pelo domínio no primeiro tempo e uma atuação defensiva estratégica na etapa final. A grande final contra Portugal será no domingo (7), às 8h30 (horário de Brasília).

➡️ Quem tem vantagem? Veja os números de Brasil x Portugal nos duelos de futsal feminino
➡️ Em jogo intenso contra a Espanha, Brasil está na grande final da Copa do Mundo Feminina de Futsal

Brasil está na final da Copa do Mundo Feminina de Futsal (Foto: Fabio Souza/CBF)
Brasil está na final da Copa do Mundo Feminina de Futsal (Foto: Fabio Souza/CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias