Radar Olímpico: brilho do Brasil no Judô, Futsal e Handebol
Semana teve Brasil invicto nos esportes olímpicos
- Matéria
- Mais Notícias
No Radar Olímpico, o clima da semana no cenário esportivo foi 100% verde e amarelo! O Brasil mostrou sua força em diversas modalidades, garantindo pódios e classificações importantes. No Grand Slam de judô de Abu Dhabi, a delegação brasileira conquistou três medalhas de bronze com Rafaela Silva, Daniel Cargnin e Leonardo Gonçalves. Confira os destaques da semana com o Lance!.
Virada de João Fonseca sobre argentino é eleita a segunda maior do ano; vídeo
Tênis
Alexandre Pantoja bate o peso e confirma luta co-principal do UFC 323
Lutas
Quem tem vantagem? Veja os números de Brasil x Portugal nos duelos de futsal feminino
Mais Esportes
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Já no futsal, a Seleção Brasileira feminina alcançou a inédita final da Copa do Mundo, mantendo uma campanha impecável. Por fim, no handebol, as brasileiras dominaram Angola, assegurando a vaga no mata-mata com antecedência.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Três Bronzes em Abu Dhabi
No tatame dos Emirados Árabes Unidos, o Brasil garantiu três medalhas de bronze. No sábado (29), Rafaela Silva (até 53kg) e Daniel Cargnin (até 73kg) subiram ao pódio. No domingo (30), foi a vez de Leonardo Gonçalves conquistar sua medalha.
Rafaela e Cargnin tiveram trajetórias de alto nível. Rafaela superou a israelense Kerem Primo e a canadense Jessica Klimkait, sendo parada apenas na semifinal pela japonesa Megu Danno. Cargnin, por sua vez, venceu o alemão Alexander Gabler, o cazaque Yesset Kuanov e o emiradense Makhmadbek Makhmadbekov, antes de ser superado pelo tajique Muhiddin Asadulloev.
Leonardo Gonçalves iniciou sua participação vencendo o eslovaco Benjamin Mataseje. Após perder nas quartas para o húngaro Szombor Veg, ele demonstrou resiliência na repescagem, batendo Dzhakhongir Madzhidov, do Tadjiquistão, para garantir o bronze na disputa final.
➡️ Rafaela Silva e Cargnin conquistam bronze no Grand Slam de judô
➡️ Leonardo Gonçalves conquista bronze no Grand Slam de judô em Abu Dhabi
Brasileiras são invictas no Handebol
As brasileiras seguem invictas no handebol. Após a primeira fase com vitórias sobre Cuba (41 a 20), Tchéquia (28 a 22) e Suécia (31 a 27), a equipe avançou para a segunda fase, onde bateu a Coreia do Sul (32 a 25) e, nesta sexta-feira (5), dominou Angola por 32 a 26, garantindo a vaga no mata-mata antes da rodada final. As quartas de final começam na próxima terça-feira (9), e o time busca o título mundial para coroar o ano.
➡️ Brasil domina Angola e se garante no mata-mata do Mundial de Handebol
Brasil na final da Copa do Mundo feminina de futsal
A Seleção Brasileira feminina de futsal manteve 100% de aproveitamento até a decisão. Na fase de grupos, liderou o Grupo D com vitórias expressivas contra Irã (4 a 1), Itália (6 a 1) e Panamá (9 a 0).
Nas quartas de final, o confronto contra o Japão exigiu estratégia, mas as brasileiras aplicaram 6 a 1. A vaga na final foi assegurada com a vitória de 4 a 1 sobre a Espanha, em uma partida marcada pelo domínio no primeiro tempo e uma atuação defensiva estratégica na etapa final. A grande final contra Portugal será no domingo (7), às 8h30 (horário de Brasília).
➡️ Quem tem vantagem? Veja os números de Brasil x Portugal nos duelos de futsal feminino
➡️ Em jogo intenso contra a Espanha, Brasil está na grande final da Copa do Mundo Feminina de Futsal
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias