Brasil goleia Japão e garante semi da Copa do Mundo Feminina de Futsal

As meninas do Brasil mantiveram a campanha de 100% de aproveitamento na Copa do Mundo Feminina de Futsal nesta terça-feira (2), fazendo do Japão mais uma vítima. Com uma goleada de 6 a 1, as brasileiras não deram espaço para as adversárias. Agora, a Seleção Brasileira se prepara para a semifinal contra a Espanha, em busca de uma vaga na decisão histórica da primeira edição do torneio.

Detalhes do jogo

A partida contra o Japão foi marcada pela superioridade brasileira. Nos primeiros quatro minutos, o favoritismo se confirmou com o golaço da ambidestra Emily, que abriu o placar em uma dobradinha com Ana Luiza. A marcação japonesa estava afiada, dificultando o avanço das brasileiras, mas a estratégia funcionou. Amanda encontrou um espaço e deu o passe perfeito para Ana Luiza marcar o segundo.

Mesmo com o Japão aumentando a pressão, tentando frear o "trem sem freio" que é a equipe brasileira, o entrosamento prevaleceu. Em um ataque ofensivo, Amanda deu o passe livre para Emily, que anotou seu segundo gol na partida. Com velocidade pela lateral esquerda, Vany balançou a quadra e furou a defesa japonesa.

Perto do fim da primeira etapa, o Japão já demonstrava cansaço e perda de qualidade na defesa. Aproveitando a situação, Natalinha chutou na trave e, no rebote, Luana resolveu, marcando o quinto gol antes do intervalo.

O segundo tempo apresentou um cenário diferente. As japonesas voltaram marcando e atacando mais, impedindo que o Brasil marcasse por quase 19 minutos. Nos últimos quatro minutos, as adversárias aproveitaram um espaço e marcaram seu gol de honra. No entanto, Emily encerrou sua partida de gala com seu terceiro gol no último minuto, sacramentando a goleada de 6 a 1.

Brasil vence as quartas da Copa do Mundo Feminina de Futsal (Foto: Fabio Souza / CBF)

Brasil x Espanha nas semifinais

Após a vitória, a equipe favorita ao título da Copa do Mundo Feminina de Futsal já tem seu adversário definido para a semifinal: a Espanha. O confronto está marcado para a Sexta-feira (5), às 9h30.

O Brasil chega à semifinal com uma campanha impecável, totalizando 100% de aproveitamento e assegurando a classificação após vitórias contundentes na primeira fase contra Irã (4 a 1), Itália (6 a 1) e Panamá (9 a 0).