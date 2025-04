Após um ciclo olímpico histórico, a ginástica rítmica brasileira se prepara para uma nova fase, rumo ao Mundial do Rio de Janeiro e aos Jogos Olímpicos de Los Angeles. O primeiro compromisso da seleção de conjunto é em maio, na Copa do Mundo de Portimão, e a equipe prepara nova série, embalada pelo hit ‘Evidências’, de Chitãozinho e Xororó.

continua após a publicidade

➡️Rebeca Andrade fala de momento icônico em Paris: ‘fico arrepiada’

A nova rotina foi apresentada pela primeira vez na última quarta-feira (23), em treino aberto realizado no Ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju, com a presença da torcida. A seleção conta com três ginastas remanescentes do último ciclo olímpico: a capitã Duda Arakaki, Nicole Pircio e Sofia Madeira. Uma das atletas mais experientes do grupo em Paris, Deborah Medrado se aposentou em 2024, aos 22 anos.

Nós tentamos disfarçar as evidências, mas a verdade é que a gente tá LOUCO pela série nova da nossa Seleção de Conjunto, minha gente! 🤩🤩🤩



As brasileiras simplesmente trouxeram um HINO da música nacional para embalar a série mista (arcos e bolas) desse ano. Precisamos nem… pic.twitter.com/HVnGPZ2cu6 — Confederação Brasileira de Ginástica (@cbginastica) April 25, 2025

Resultados históricos

O ano de 2024 foi muito marcante para a ginástica rítmica brasileira. Na Copa do Mundo de Portimão, a seleção de conjunto faturou um ouro e duas pratas. Nos Jogos Olímpicos de Paris, a equipe era uma das favoritas e só não subiu ao pódio devido à lesão de Victoria Borges, momentos antes da prova do conjunto pelas classificatórias. Além disso, Bárbara Domingos, no individual, conquistou o melhor resultado do Brasil em Olimpíadas, ao chegar às finais do individual geral.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- A gente encerrou um ciclo olímpico que resultou na classificação do Brasil em nono lugar, em Paris, a gente teve uma lesão, então esse resultado tá engasgado. A gente tá trabalhando bastante para que esse novo ciclo seja aquele de conquistas que a gente buscou tanto no ciclo passado - declarou a treinadora Camila Ferezin, em conversa com o Lance!, durante o II Fórum Mulher no Esporte, realizado pelo COB.

No comando da seleção de conjunto desde 2011, Camila Ferezin destacou a evolução da modalidade no Brasil, coroada com os últimos resultados.

- Hoje a gente está entre os cinco, seis melhores do mundo. Fico muito feliz, é muito trabalho, de muitas pessoas envolvidas, nossas ginastas, nossas atletas, que se dedicam diariamente, nossa equipe interdisciplinar. Somos multi medalhistas em Copas do Mundo, coisa que quando eu entrei era quase impossível - disse.

continua após a publicidade

Brasil teve resultados importantes da ginástica rítmica (Foto: Divulgação/ CBG)

Próximas competições da ginástica rítmica

A seleção de ginástica rítmica de conjunto viaja neste fim de semana para Portimão, em Portugal, para iniciar os treinamentos para a etapa da Copa do Mundo, que acontece entre os dias 09 e e 11 de maio. Porém, a principal competição no calendário de 2025 é o Mundial de Ginástica Rítmica, no Rio de Janeiro, entre os dias 20 e 24 de agosto.