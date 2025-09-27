Spaten Fight Night teve briga na luta principal entre Popó e Wanderlei.

Mesmo que o Spaten Fight Night tenha terminado de forma decepcionante, com uma briga generalizada na luta principal entre Popó e Wanderlei Silva, as outras lutas entregaram muito aos fãs de esportes de combate.

Na segunda luta mais importante da noite, Bia Ferreira conquistou uma vitória importantíssima, defendendo seu cinturão diante de Maira Moneo e mantendo seu cartel sem derrotas. Bia se tornou a primeira brasileira a defender um título mundial em solo brasileiro nos últimos sete anos.

Antes de Bia, Hebert Conceição teve mais uma excelente performance, superando Yamaguchi Falcão, fazendo 2x0 na família Falcão e mantendo seu título brasileiro.

Finalmente, na luta de abertura do Spaten Fight Night, Thiago Manchinha unificou o cinturão de MMA brasileiro no peso leve vencendo Wanderson Barcelos na decisão dos juízes.

VEJA COMO FOI O SPATEN FIGHT NIGHT!

Entradas de Popó e Wanderlei no Spaten Fight Night 2!

Torcida apoia Bia Ferreira no SFN 2

Entradas dos medalhistas olímpicos Yamaguchi e Hebert no SFN 2

Thiago Manchinha venceu Wanderson Barcelos e ganhou o ''cinturão unificado'' do MMA brasileiro

Manchinha campeão do SFN 2 (Foto: William Lucas e Gaspar Nóbrega/Inovafoto)

Manchinha usou grappling para vencer (Foto: William Lucas e Gaspar Nóbrega/Inovafoto)

Próxima luta vale o cinturão brasileiro e opõe Hebert Conceição e Yamaguchi Falcão - LUTÃO!

Hebert e Yamaguchi se enfrentam na próxima luta (William Lucas/Inovafoto)

Primeiras entradas da noite no Spaten Fight Night 2

Confira o clima antes do Spaten Fight Night 2!

FAMOSOS COMPARECEM AO SPATEN FIGHT NIGHT 2

Chay Suede e João Vicente Castro estão no Spaten Fight Night (FOTO: Andy Santana Brazil News)

Modelo Izabel Goulart presente no SFN 2 (FOTO: Andy Santana Brazil News)

Vitor Belfort não estará em ação, mas chega ao SFN 2 (FOTO: Andy Santana Brazil News)

Wanderlei mandou recado a Popó antes de luta de boxe (Foto: Gaspar Nobrega)

Foto: William Lucas/Inovafoto

''Eu propus lutar com um antes da Copa do Mundo e o outro depois da Copa do Mundo'' - disse Vitor Belfort ao Canal Combate - lembrando que Vitor lutaria contra Wanderlei Silva, mas acabou saindo da luta, lesionado!

Vitor Belfort na coletiva do Spaten Fight Night (FOTO: William Lucas/Inovafoto)

Popó pega Wanderlei em luta de boxe (Foto: Gaspar Nobrega)

Popó voltará ao boxe neste sábado (27) (Foto: Gaspar Nobrega)



Encarada de Popó e Wanderlei pega fogo Foto: William Lucas/Inovafoto

Wanderlei e Popó ao vivo no Spaten Fight Night (Foto: William Lucas Inovafoto)

FICHA TÉCNICA

SPATEN FIGHT NIGHT - São Paulo (BRA)

Data: 27 de setembro de 2025

Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)

Local: São Paulo, Brasil

Onde assistir: Globo e Combate

Peso combinado (boxe): Wanderlei Silva x Acelino ‘’Popó’’ Freitas

Peso leve (boxe): Bia Ferreira venceu Maira Moneo por decisão unânime (98-92, 96-94, 98-92)

Peso médio (boxe): Hebert Conceição venceu Yamaguchi Falcão por decisão unânime (3x 100-90)

Peso leve (MMA): Thiago Manchinha venceu Wanderson Barcelos por decisão unânime (3x 29-28)