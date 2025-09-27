Antes de pancadaria, Bia Ferreira e Hebert brilham no Spaten Fight Night
Brasileiros deram show nas preliminares do Spaten Fight Night
Mesmo que o Spaten Fight Night tenha terminado de forma decepcionante, com uma briga generalizada na luta principal entre Popó e Wanderlei Silva, as outras lutas entregaram muito aos fãs de esportes de combate.
Na segunda luta mais importante da noite, Bia Ferreira conquistou uma vitória importantíssima, defendendo seu cinturão diante de Maira Moneo e mantendo seu cartel sem derrotas. Bia se tornou a primeira brasileira a defender um título mundial em solo brasileiro nos últimos sete anos.
Antes de Bia, Hebert Conceição teve mais uma excelente performance, superando Yamaguchi Falcão, fazendo 2x0 na família Falcão e mantendo seu título brasileiro.
Finalmente, na luta de abertura do Spaten Fight Night, Thiago Manchinha unificou o cinturão de MMA brasileiro no peso leve vencendo Wanderson Barcelos na decisão dos juízes.
VEJA COMO FOI O SPATEN FIGHT NIGHT!
FAMOSOS COMPARECEM AO SPATEN FIGHT NIGHT 2
FICHA TÉCNICA
SPATEN FIGHT NIGHT - São Paulo (BRA)
Data: 27 de setembro de 2025
Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)
Local: São Paulo, Brasil
Onde assistir: Globo e Combate
Peso combinado (boxe): Wanderlei Silva x Acelino ‘’Popó’’ Freitas
Peso leve (boxe): Bia Ferreira venceu Maira Moneo por decisão unânime (98-92, 96-94, 98-92)
Peso médio (boxe): Hebert Conceição venceu Yamaguchi Falcão por decisão unânime (3x 100-90)
Peso leve (MMA): Thiago Manchinha venceu Wanderson Barcelos por decisão unânime (3x 29-28)
