Encarada de Wanderlei Silva e Popó antes de luta pega fogo; assista

A rivalidade entre o ícone do MMA Wanderlei Silva e o tetracampeão mundial de boxe Acelino "Popó" atingiu um novo patamar na noite desta quinta-feira (25). Durante a primeira encarada oficial para o Spaten Fight Night, realizada em um evento aberto ao público na Avenida Faria Lima, em São Paulo, os dois lutadores trocaram duras provocações e demonstraram uma animosidade que promete se refletir no ringue.

A encarada desta quinta-feira intensifica a expectativa para o evento principal do Spaten Fight NightO confronto entre a agressividade de Wanderlei Silva e a técnica do boxe de Popó Freitas será realizado no próximo sábado (27), na Arca, em São Paulo.

Wanderlei e Popó trocam farpas sobre pesagem do Spaten Fight Night

A rivalidade entre Acelino ‘’Popó’’ Freitas e Wanderlei Silva vai se intensificando. Nesta quinta-feira, a dois dias do combate, os dois trocaram farpas durante coletiva, discutiram sobre a pesagem do evento e Wanderlei irritou Popó ao chamá-lo de ‘’bunda mole’’.

Popó se irritou com Wanderlei (Foto: William Lucas/Inovafoto)

Os dois se enfrentam na luta principal do Spaten Fight Night deste sábado, 27 de setembro, e a rivalidade, que começou respeitosa na primeira coletiva, desta vez ficou bem mais ferrenha com os dois discutindo pormenores do contrato.

Popó exigiu que Wanderlei não só pesasse 95kg na pesagem oficial, um dia antes, mas ele também obrigou o ex-campeão do PRIDE a fazer uma nova pesagem na manhã da luta, em que ele poderia apenas ganhar mais três quilos.

Assim será necessário que Wand pese 98 quilos no dia do evento. Isso impediria a lenda do MMA de ganhar muita vantagem de peso em relação a Popó, que deve pesar muito menos na hora que os dois estiverem frente a frente no ringue. Os dois discutiram e Wanderlei sugeriu que os dois fizessem a luta no peso livre - Popó, então, disse que os dois haviam assinado um contrato e, que ele bateria em Wand em qualquer peso.