Um dos maiores nomes do boxe brasileiro, Acelino ‘’Popó’’ Freitas segue usando seu nome para elevar o esporte dentro e fora do país. Neste sábado, 27 de setembro, Popó será a grande atração da segunda edição do Spaten Fight Night. A ideia é simples: usar o nome do ex-campeão para atrair novos fãs à nobre arte. Por isso, antes de sua luta com o ícone do MMA Wanderlei Silva, Popó irá assistir a nomes como Bia Ferreira, Yamaguchi Falcão e Hebert Conceição em ação.

Desde que voltou a lutar, no duelo com Whindersson Nunes, Popó não só revitalizou sua própria imagem, mas ajudou a colocar o boxe novamente no imaginário nacional. Ao invés de ignorar o MMA, como fazem tantos boxeadores estrangeiros, Acelino abraçou as possibilidade de co-promoção com um esporte que tomou conta dos fãs de artes marciais do Brasil e do mundo.

Após enfrentar Jose Pelé Landi-Johns e flertar com um duelo contra Vitor Belfort, a oportunidade de enfrentar Wanderlei Silva caiu no colo de Popó - e por causa do próprio Belfort, que saiu do duelo com o ‘’Cachorro Louco’’ por concussão e foi substituído pela maior lenda viva do boxe nacional, já que o lendário Eder Jofre faleceu em 2022.

Popó, o rei dos nocautes

Popó conseguiu 29 nocautes consecutivos (Foto: Reprodução Instagram Popó Freitas)

Para Popó, as luzes brilhantes de eventos como o Spaten Fight Night são uma realidade há anos. Mas nem sempre foi assim. Quando começou no boxe, aos 14 anos, lutou como amador por alguns anos, em uma carreira que culminou com a prata no Pan-Americano de Mar Del Plata, na Argentina, em 1995.

No mesmo ano, Popó iniciou sua carreira profissional e também começou uma das mais incríveis sequências da história do boxe - foram 29 vitórias seguidas por nocaute. Entre 1995 e 2001, ele nocauteou todos os adversários que enfrentou, incluindo nomes mais experientes como Edwin Vasquez e Johnny Montantes. Foi aí que um de seus apelidos pegou: o de Rei dos Nocautes.

Em sua primeira disputa de título mundial, diante do russo Anatoly Alexandrov, Popó brilhou, conquistando o cinturão peso super pena da WBO no primeiro round, deixando seu adversário apagado por cinco minutos.

Colecionando cinturões

Popó posa com seus cinturões (Foto: Reprodução Instagram Popó Freitas)

Após cinco defesas do título da WBO, Popó conquistou o direito de desafiar o campeão da WBA, outra importante organização do boxe. Em uma luta equilibrada, o brasileiro venceu Joel Casamayor na decisão dos juízes e adicionou mais um cinturão à sua conta e se tornou o campeão unificado da categoria.

Após mais defesas de títulos, Acelino desafiou o campeão peso leve da WBO, Artur Grigorian. Em janeiro de 2004, o brasileiro venceu o armênio por decisão e virou campeão também peso leve da organização mundial de boxe.

Popó e as derrotas no alto nível

Após mais um cinturão, Popó logo foi desafiado no peso leve e acabou sofrendo a primeira derrota de sua carreira. Diego Corrales o venceu em agosto de 2004 por nocaute técnico no décimo round.

O brasileiro logo tratou de refazer sua trajetória rumo ao topo, ganhando duas lutas entre o fim de 2005 e 2005 e novamente ganhando o cinturão peso leve, desta vez vago, em cima de Zahir Raheem em 2006.

Em abril de 2007, porém, Popó acabou derrotado pela segunda vez, perdendo o cinturão para Juan Díaz.

Retorno inicial e vida política de Popó

Popó voltou em grande estilo (Foto: Reprodução Instagram Popó Freitas)

Após uma pausa na carreira e praticamente aposentado, Popó resolveu voltar a lutar após ser desafiado pelo compatriota Michael Oliveira, que estava invicto e era tido como o próximo astro do Brasil na nobre arte. Em 2012, o passado do boxe brasileiro voltou a virar presente e nocauteou o futuro no nono round.

Após a grande luta com Michael Oliveira, Popó lutou mais duas vezes profissionalmente, em 2015 e 2017 e, neste meio tempo, se dedicou à política, tendo sido eleito deputado federal pela Bahia.

Volta aos holofotes

Luta com Whindersson foi divisor de águas (Foto: Reprodução Instagram Popó Freitas)

Em 2023, o influenciador e comediante Whindersson Nunes, apaixonado por esportes de combate, começou a treinar e desafiou Popó para uma luta ‘’amigável’’. Os dois protagonizaram um momento viral do esporte brasileiro e inauguraram uma nova era em que esporte e entretenimento se misturam.

Desde então, o boxeador voltou à ativa com combates de exibição, que vêm junto com a subida do boxe brasileiro que, nos últimos anos, tem conseguido importantes resultados e diversas medalhas olímpicas.