À medida que o Spaten Fight Night vai chegando, a rivalidade entre Acelino ‘’Popó’’ Freitas e Wanderlei Silva vai se intensificando. Nesta quinta-feira, a dois dias do combate, os dois trocaram farpas durante coletiva, discutiram sobre a pesagem do evento e Wanderlei irritou Popó ao chamá-lo de ‘’bunda mole’’.

Os dois se enfrentam na luta principal do Spaten Fight Night deste sábado, 27 de setembro, e a rivalidade, que começou respeitosa na primeira coletiva, desta vez ficou bem mais ferrenha com os dois discutindo pormenores do contrato.

Popó exigiu que Wanderlei não só pesasse 95kg na pesagem oficial, um dia antes, mas ele também obrigou o ex-campeão do PRIDE a fazer uma nova pesagem na manhã da luta, em que ele poderia apenas ganhar mais três quilos.

Assim será necessário que Wand pese 98 quilos no dia do evento. Isso impediria a lenda do MMA de ganhar muita vantagem de peso em relação a Popó, que deve pesar muito menos na hora que os dois estiverem frente a frente no ringue. Os dois discutiram e Wanderlei sugeriu que os dois fizessem a luta no peso livre - Popó, então, disse que os dois haviam assinado um contrato e, que ele bateria em Wand em qualquer peso.

Popó ficou na bronca

Durante a discussão, Wanderlei se irritou com Popó, eventualmente chamando-o de ‘’bunda mole’’. Após, o tetracampeão mundial de boxe disse que ficava fortalecido ao ser criticado e prometeu derrubar Silva, como fez com todos os oponentes que o xingaram.

- O que me fortalece é quando alguém me chama de bunda mole. Isso dá mais vontade. A gente que é atleta de alto rendimento. Muita gente não sabe, eu não me preparei um mês só. Eu me preparo todos os dias, pego engarrafamento de segunda a sábado. Essa luta não me pegou despreparado, me pegou em movimento. Quando os meus adversários me xingam, me chamam de bunda mole, todos caem, ninguém fica de pé. E não vai ser diferente no sábado.

O Spaten Fight Night deste sábado terá o choque de dois ícones dos esportes de combate do Brasil. O tetracampeão mundial de boxe Acelino ‘’Popó’’ Freitas enfrenta o ex-campeão do PRIDE e Hall da Fama do UFC Wanderlei Silva em uma luta especial, que servirá como main event de um show com outros três grandes combates de boxe.

