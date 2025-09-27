IA crava vencedor de Popó x Wanderlei Silva com direito a nocaute

Ancelino Popó e Wanderlei Silva se enfrentam, na noite deste sábado (27), na segunda edição do Spaten Fight Night. A luta vai rolar às 20h (Brasília), e uma inteligência artificial cravou quem será o vencedor do duelo histórico.

Popó um dos maiores boxeadores do Braisl, e Wanderlei Silva uma lenda do MMA. Sabendo a importância do duelo para os fãs de luta, o Lance! consultou o Gemini para pegar uma previsão de quem vai vencer.

De acordo com a IA, Ancelino Popó vai vencer, e com direito a nocaute para cima de Wanderlei Silva. A justificativa é que o boxeador estará mais confortável, já que é justamente a modalidade do veterano que será disputada.

A previsão aponta, ainda, que Wanderlei vai resistir muito, mas a combinação de técnica e potência das mãos pesadas de Popó vão prevalecer. Vale lembrar que Ancelino é tetracampeão mundial de boxe.

Um dos maiores boxeadores do Brasil, Ancelino Popó, e o ídolo do MMA Wanderlei Silva se enfrentam na noite deste sábado (27), na segunda edição do Spaten Fight Night, a partir das 20h (de Brasília). O sportv3 transmite as duas primeiras lutas do card, e a TV Globo exibe as duas últimas: Bia Ferreira x Maira Moneo e Wanderlei Silva x Popó Freitas.

Popó x Wanderlei Silva (Foto: William Lucas/Inovafoto)

Popó e Wanderlei Silva trocaram farpas

A rivalidade entre Acelino ‘’Popó’’ Freitas e Wanderlei Silva vai se intensificando. Nesta quinta-feira, a dois dias do combate, os dois trocaram farpas durante coletiva, discutiram sobre a pesagem do evento e Wanderlei irritou Popó ao chamá-lo de ‘’bunda mole’’.

Popó exigiu que Wanderlei não só pesasse 95kg na pesagem oficial, um dia antes, mas ele também obrigou o ex-campeão do PRIDE a fazer uma nova pesagem na manhã da luta, em que ele poderia apenas ganhar mais três quilos.

Assim será necessário que Wand pese 98 quilos no dia do evento. Isso impediria a lenda do MMA de ganhar muita vantagem de peso em relação a Popó, que deve pesar muito menos na hora que os dois estiverem frente a frente no ringue. Os dois discutiram e Wanderlei sugeriu que os dois fizessem a luta no peso livre - Popó, então, disse que os dois haviam assinado um contrato e, que ele bateria em Wand em qualquer peso.