Ullysses Pereira, treinador de Popó, deu dicas para enfrentar Silva, a quem também já treinou, apesar de não estar presente na luta.

Ícone do boxe brasileiro, Acelino Popó Freitas entrou de última hora para enfrentar Wanderlei Silva no Spaten Fight Night deste sábado, dia 27 de setembro. Porém, o baiano conta com uma arma secreta para derrubar o ex-campeão do Pride e Hall da Fama do UFC: Ullysses Pereira, seu atual treinador, que já treinou o ‘’Cachorro Louco’’ no passado.

Um dos técnicos mais importantes do boxe no Brasil, Ulysses já afiou as mãos de Wanderlei Silva, mas hoje trabalha com Popó e o tetracampeão mundial de boxe admitiu que Pereira lhe deu valiosas dicas para lidar com a agressividade de Wand.

- O Ulysses tem uma experiência muito boa, minha equipe na verdade tem muita experiência. Ele me deu vários toques de como o Wanderlei boxeia, de como ele é. A gente não precisou de muita análise, até porque não tem histórico do Wanderlei Silva no boxe. Tem alguns treinamentos dele, vários ‘’girocópteros’’. Sem desmerecer ninguém, eu digo que estou na minha melhor fase. Corro bem, treino bem, fiz os sparrings cada um melhor que o outro. A gente foi subindo o tempo e foi mantendo o nível - comentou Popó.

Arma secreta não poderá ajudar o boxe de Popó ao vivo

Popó volta ao boxe contra Wanderlei (Foto: Gaspar Nobrega)

Apesar das dicas valiosas, Ulysses não estará ao lado do ringue no sábado à noite, pois já havia marcado outro compromisso com um atleta seu que disputa título mundial. Popó prometeu dedicar a vitória sobre Wanderlei a seu treinador.

- É a primeira vez em 25 anos que o Ulysses não vai estar em meu córner. Ele tem uma disputa de título mundial no mesmo dia que a minha luta. Ela já estava programa há seis meses para ir e eu falei para ele ir. É mais um brasileiro representando a gente, e daqui a gente vai trazer o resultado positivo para ele também - prometeu o tetracampeão mundial, que buscará a sétima vitória em três anos.