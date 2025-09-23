A saída do arquirrival Vitor Belfort do duelo deste sábado, dia 27 de Setembro não diminuiu a sede de Wanderlei Silva. Fora das competições desde 2018, o ‘’Cachorro Louco’’ agora enfrentará Acelino Popó em luta de boxe que encabeça a segunda edição do evento Spaten Fight Night. E promete que irá fazer o tetracampeão mundial de boxe ‘’beijar a lona’’.

Em entrevista coletiva antes do evento, Wanderlei, que é tido como uma lenda do MMA, com títulos mundiais no Pride e um lugar no Hall da Fama do UFC, elogiou Popó, mas prometeu fazer de tudo para vencer.

- Minha estratégia é ir lá e bater nele. Vou lá para derrubar ele mesmo, acho que ele foi muito valente de aceitar essa luta, e eu estou indo lá para fazer ele sentir o gosto de beijar lona, porque uma das minhas características é a agressividade, eu sou um dos atletas mais agressivos do mundo, e eu vou para cima e vou derrubar, seja com ele, seja com qualquer um, eu vou mostrar isso dentro do ringue, e essa luta vai ser uma luta muito emocionante, uma luta de pessoa que não sai da frente da televisão nos primeiros rounds, que tudo pode acontecer, tanto para um quanto para outro, mas o meu lado eu garanto - comentou Wanderlei.

Wanderlei promete história no boxe para cima de Popó

Um dos grandes nomes do MMA brasileiro em todos os tempos, o ‘’Cachorro Louco’’ brincou ao saber que Popó declarou que jamais o desafiaria nas artes marciais mistas, mas admitiu que o duelo no boxe faz muito mais sentido.

- Ele é inteligente, muito inteligente (risos). Se fosse no MMA... A verdade é que ele não treina as outras modalidades, não treina o jiu-jitsu, o chute, então não tem como essa luta acontecer no MMA. Mas no boxe, eu tenho certeza que vai ser uma luta emocionante, uma luta que os fãs realmente vão gostar de assistir - comentou Wand, que admitiu a intenção de fazer história.

- Eu quero fazer história logo na primeira luta, logo com uma luta. Quero fazer essa luta e já entrar para a história do boxe. Então essa é a luta, esse é o dia e eu vou lá para fazer isso.