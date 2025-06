Em 2024, a central Julia Kudiess encerrou a participação na Liga das Nações (VNL) de maneira precoce, após sofrer grave lesão no joelho direito, durante jogo contra a Sérvia, no Maracanãzinho. Depois de um ano longe da Seleção, ela retornou ao mesmo local e encerrou a primeira semana da competição como segunda principal bloqueadora em 2025.

Após as partidas diante da Tchéquia, Estados Unidos, Alemanha e Itália, Julia somou 16 pontos no bloqueio, atrás apenas de Hena Kurtagić, da Sérvia, que pontou 25 vezes nesse fundamento - 11 delas apenas no jogo contra o Canadá.

A rede do Brasil é um dos principais setores com mudanças em relação aos Jogos Olímpicos de 2024. Com as ausências de Thaísa, que anunciou a aposentadoria da seleção após Paris, e de Carol, que pediu dispensa da Seleção para a Liga das Nações, Diana é a única entre as 30 inscritas para a VNL que disputou as Olimpíadas.

Para a primeira semana da competição, com sede no Rio de Janeiro, o técnico Zé Roberto Guimarães convocou, além de Julia Kudiess, as centrais Diana, Luzia e Lorena, que terminou a fase como a principal pontuadora brasileira da posição, com 32 pontos.

Lorena foi a central brasileira que mais pontuou na primeira semana (Foto: Volleyball World)

Quando o Brasil volta a jogar pela VNL?

A Seleção feminina de vôlei volta à quadra pela Liga das Nações na próxima quarta-feira, dia 18 de junho, e a segunda semana de disputas se estende até o dia 22 de junho. O primeiro jogo é contra a Bélgica, às 10h (horário de Brasília) e, nesta etapa da competição, o Brasil ainda terá pela frente Canadá, República Dominicana e a anfitriã Turquia. As partidas da VNL têm transmissão pelo SporTV 2 e pelo streaming Volleyball World (VBTV).