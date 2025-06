Seleção Brasileira enfrenta Itália na VNL feminina: siga ao vivo

A Seleção Brasileira enfrenta a Itália em último jogo em casa na Liga das Nações (VNL). A partida acontece neste domingo (8), sendo a equipe mais forte que a seleção enfrenta nesta primeira semana de competição. As jogadoras escaladas entraram em quadra às 10h (de Brasília) em duelo com transmissão da Globo, SporTV 2 e VBTV. ➡️ Clique para assistir no Sportv. ATUALIZAÇÃO: seleções aquecendo na quadra!

1º SET

Aguardando início da partida

Escalação do Brasil

Levantadoras: Macris e Roberta

Opostas: Jheonava e Tainara

Ponteiras: Aline Segato, Ana Cristina, Julia Bergmann e Helena

Centrais: Julia Kudiess, Lanna, Lorena e Luzia

Líberos: Laís e Kika

Tudo sobre o jogo entre Brasil e Itália pela Liga das Nações de Vôlei

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil x Itália

Liga das Nações de Vôlei - Semana 1

📆 Data e horário: domingo, 7 de junho, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Globo, SporTV 2 e VBTV