Faltando menos de um mês para a VNL, as 30 jogadoras inscritas pela Seleção Brasileira de vôlei feminino foram confirmadas para a edição de 2025. Nesta quinta-feira (8), a Federação Internacional de Voleibol (FIVB) divulgou a lista completa das atletas que representarão o Brasil na Liga das Nações de Vôlei durante as semanas de competição.

continua após a publicidade

➡️ Natália se despede da Seleção Brasileira; Zé Roberto lamenta

Com as atletas confirmadas, o técnico José Roberto Guimarães terá que escolher entre os 30 nomes disponíveis para montar as relações de cada partida do torneio. A lista ainda poderá sofrer mais duas alterações até o final da próxima semana.

Levantadoras: Giovana, Kenya, Lyara, Macris, Marina Sioto, Roberta, Vivian Lima

Opostas: Ariane, Jheovana, Kisy, Rosamaria, Sabrina, Tainara

Ponteiras: Aline Segato, Ana Cristina, Gabi, Helena, Julia Bergmann, Karol Tormena

Centrais: Diana, Julia Kudiess, Lanna, Lorena, Luzia, Mayhara, Valquiria

Líberos: Kika, Laís, Marcelle, Paulina

continua após a publicidade

Ausências inesperadas

Entre os 30 nomes divulgados, algumas ausências chamaram a atenção dos fãs de vôlei no Brasil. A central Carol Silva e a líbero Natinha Araújo, que não apareceram em nenhuma lista, foram parte do elenco que conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Vale lembrar que Carol havia comentado que precisava de um tempo afastada da Seleção, enquanto Nat não chegou a se manifestar sobre sua situação com Zé Roberto.

continua após a publicidade

Carolana é uma das ausências da Seleção Brasileira de vôlei convocada para a VNL 2025 (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Elenco confirmado para a VNL 2025