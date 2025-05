Alex 'Poatan' viveu mais uma experiência singular em suas viagens internacionais. Durante sua recente visita ao Japão, o ex-campeão do UFC assistiu de perto a um autêntico treino de sumô e até mesmo simulou um desafio com um dos lutadores, mas o confronto terminou em gargalhadas. Confira o vídeo completo abaixo:

Alex Poatan no Japão

O lutador visitou um dojo tradicional e observou atentamente a rotina intensa dos praticantes de sumô, que se enfrentavam com empurrões e quedas, tentando expulsar o adversário para fora da área de combate. No final da sessão, ele chegou a ficar cara a cara com um dos gigantes, simulando aceitar um confronto amistoso.

Porém, ao avaliar o tamanho do desafio, ele rapidamente mudou de ideia. "Vou nada", disse, rindo enquanto se afastava. A cena foi capturada e compartilhada nos stories de seu Instagram, gerando muitas risadas entre os seguidores.

Aos 37 anos, Poatan possui conquistas significativas no MMA. Além de ser campeão duplo no Glory, a maior organização de kickboxing do mundo, ele também conquistou dois cinturões no Ultimate: um na categoria peso médio (84 kg) e outro no meio-pesado (93 kg). No momento, ele aguarda uma revanche contra Magomed Ankalaev, seu último oponente no octógono. Fora das lutas, Alex continua acumulando experiências ao redor do mundo.