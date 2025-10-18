NBB: Cruzeiro, Vasco e Corinthians estreiam com derrota; Flamengo atropela Bauru
Confira os resultados da rodada de abertura do NBB
- Matéria
- Mais Notícias
A temporada 2025/26 do NBB começou neste sábado (18) e já trouxe um cenário de contrastes para os gigantes do futebol brasileiro que investem no basquete. O Flamengo foi o único a vencer, mostrando sua força e atropelando o Bauru fora de casa. No entanto, o dia foi amargo para Vasco, Cruzeiro e Corinthians, que estrearam com derrota na competição.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
O grande destaque positivo do dia ficou por conta do Flamengo. Mesmo jogando fora de casa, o Rubro-Negro impôs seu ritmo e não tomou conhecimento do Bauru Basket, vencendo por um placar elástico de 102 a 86, demonstrando a competitividade do Flamengo no NBB.
Cruzeiro estreia no NBB com derrota
A tão aguardada estreia do Cruzeiro no NBB não foi como o torcedor esperava. Jogando em casa, a Raposa foi dominada pelo São José Basketball e perdeu por 85 a 62. A equipe paulista foi superior durante todo o confronto, disputado às 16h, e não deu chances ao time celeste.
O cenário se repetiu no Rio de Janeiro. O Vasco da Gama enfrentou a mesma sina de Cruzeiro e Corinthians, jogando diante de sua torcida e também amargou uma derrota na estreia. O Cruzmaltino lutou, mas foi superado pelo Fortaleza Basquete Cearense pelo placar de 88 a 78. O time nordestino mostrou consistência e estragou a festa vascaína.
Fechando a noite dos "grandes", o Corinthians foi a Belo Horizonte e fez o jogo mais emocionante do dia contra o forte time do Minas. A partida foi disputada ponto a ponto, com o placar indicando 83 a 81 para os donos da casa já no último quarto. No fim, apesar do esforço, o Timão não conseguiu a virada e saiu de quadra com uma derrota apertada.
Em outro confronto emocionante da noite deste sábado (18), o Pinheiros foi até o Ginásio Felipe Karam e superou o Rio Claro por uma diferença mínima. Em um jogo eletrizante e disputado cesta a cesta, o time da capital paulista conseguiu segurar a pressão dos donos da casa e fechou o placar em 88 a 86.
- Matéria
- Mais Notícias