Verstappen é pole no GP dos EUA de F1; Bortoleto larga em 16º
Novamente, holandês supera as McLarens
Max Verstappen foi o mais rápido na classificação do Grande Prêmio dos EUA de Fórmula 1 (F1) e largará na frente neste domingo (19), confirmando seus bons resultados. O piloto da Red Bull superou, novamente, as McLarens, que vêm deixando a desejar. Lando Norris será segundo e Charles Leclerc largará na terceira posição. Gabriel Bortoleto seguiu abaixo de Nico Hulkenberg, seu colega de equipe, e se classificou em 16º.
Verstappen fez o melhor tempo em todas as partes da classificação. No final do Q1, ele marcou o tempo de 1:32.510, elevando bastante o sarrafo. Bortoleto ficou em 16º e caiu ainda na primeira parte do treino. Nico Hulkenberg, colega de equipe do brasileiro, caiu na segunda parte e largará em 11º.
Novamente, a McLaren vem apresentando um desempenho ruim, principalmente Oscar Piastri, líder do campeonato. Lando Norris se classificou em segundo, já o australiano foi somente sexto. Os dois se bateram na corrida sprint mais cedo.
Classificação - GP dos EUA de F1 - resultados
|Pos.
|Piloto
|Equipe
|Q1
|Q2
|Q3
1º
Max Verstappen
Red Bull Racing
1:33.207
1:32.701
1:32.510
2º
Lando Norris
McLaren
1:33.843
1:32.876
1:32.801
3º
Charles Leclerc
Ferrari
1:33.525
1:32.869
1:32.807
4º
George Russell
Mercedes
1:33.311
1:33.058
1:32.826
5º
Lewis Hamilton
Ferrari
1:33.685
1:32.914
1:32.912
6º
Oscar Piastri
McLaren
1:33.746
1:33.228
1:33.084
7º
Kimi Antonelli
Mercedes
1:33.501
1:33.044
1:33.114
8º
Oliver Bearman
Haas
1:33.921
1:33.238
1:33.139
9º
Carlos Sainz
Williams
1:33.739
1:33.124
1:33.150
10º
Fernando Alonso
Aston Martin
1:33.741
1:33.237
1:33.160
11º
Nico Hülkenberg
Kick Sauber
1:33.551
1:33.334
-
12º
Liam Lawson
Racing Bulls
1:33.549
1:33.360
-
13º
Yuki Tsunoda
Red Bull Racing
1:33.935
1:33.466
-
14º
Pierre Gasly
Alpine
1:33.599
1:33.651
-
15º
Franco Colapinto
Alpine
1:34.039
1:34.044
-
16º
Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
1:34.125
-
-
17º
Esteban Ocon
Haas
1:34.136
-
-
18º
Lance Stroll
Aston Martin
1:34.540
-
-
19º
Alexander Albon
Williams
1:34.690
-
-
RT
Isack Hadjar
Racing Bulls
-
-
-
Como foi a classificação do GP dos EUA de F1?
Q1
A sessão de classificação foi iniciada com uma batida de Isack Hadjr. Ele saiu da pista e foi ao muro, trazendo a bandeira vermelha. Verstappen marcou o melhor tempo da primeira parte da classificação, mas chegou a ser superado por Leclerc e Russell. Bortoleto foi eliminado no Q1 e largará em 16º no domingo.
Eliminados: Hadjar (20º), Albon (19º), Stroll (18º), Ocon (17º) e Bortoleto (16º)
Q2
A segunda parte aconteceu sem muitos problemas. Novamente, Verstappen liderou durante praticamente toda a sessão. A McLaren reagiu pouco.
Eliminados: Colapinto (15º), Gasly (14º), Tsunoda (13º), Lawson (12º) e Hulkenberg (11º)
Q3
O final do treino aconteceu sem intercorrências. Ainda nos primeiros tempos marcados, Verstappen fez um 1:32.510 e se fixou na liderança. Ele superou as McLaren, que teve lando Norris na segunda posição e Piastri em sexto.
Conheça o Circuito das Américas
O Circuito das Américas (Cota), em Austin, capital do Texas, é considerado um autódromo novo. Ele teve a sua inauguração em 2010 e a estreia na F1 se deu dois anos depois, na temporada de 2012. Cota substituiu o circuito de Indianápolis na categoria.
Lewis Hamilton é o maior vencedor do GP dos Estados Unidos (considerando todas as provas disputadas no país), com seis conquistas. Depois dele, vem Michael Schumacher, com cinco. O britânico não vence a prova desde 2017. Entre as equipes, a maior vencedora é a Ferrari, que acumula 11 conquistas.
GP dos EUA de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 14h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação sprint - 18h30 | BandSports e F1TV
SÁBADO, 18 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida sprint - 14h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 18h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINGO, 19 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - 16h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
