menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Verstappen é pole no GP dos EUA de F1; Bortoleto larga em 16º

Novamente, holandês supera as McLarens

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 18/10/2025
19:17
Atualizado há 2 minutos
Verstappen é pole no GP dos EUA de Fórmula 1 (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)
imagem cameraVerstappen é pole no GP dos EUA de Fórmula 1 (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Max Verstappen foi o mais rápido na classificação do Grande Prêmio dos EUA de Fórmula 1 (F1) e largará na frente neste domingo (19), confirmando seus bons resultados. O piloto da Red Bull superou, novamente, as McLarens, que vêm deixando a desejar. Lando Norris será segundo e Charles Leclerc largará na terceira posição. Gabriel Bortoleto seguiu abaixo de Nico Hulkenberg, seu colega de equipe, e se classificou em 16º.

continua após a publicidade

Relacionadas

Verstappen fez o melhor tempo em todas as partes da classificação. No final do Q1, ele marcou o tempo de 1:32.510, elevando bastante o sarrafo. Bortoleto ficou em 16º e caiu ainda na primeira parte do treino. Nico Hulkenberg, colega de equipe do brasileiro, caiu na segunda parte e largará em 11º.

Novamente, a McLaren vem apresentando um desempenho ruim, principalmente Oscar Piastri, líder do campeonato. Lando Norris se classificou em segundo, já o australiano foi somente sexto. Os dois se bateram na corrida sprint mais cedo.

continua após a publicidade

Classificação - GP dos EUA de F1 - resultados

Pos.PilotoEquipeQ1Q2Q3

Max Verstappen

Red Bull Racing

1:33.207

1:32.701

1:32.510

Lando Norris

McLaren

1:33.843

1:32.876

1:32.801

Charles Leclerc

Ferrari

1:33.525

1:32.869

1:32.807

George Russell

Mercedes

1:33.311

1:33.058

1:32.826

Lewis Hamilton

Ferrari

1:33.685

1:32.914

1:32.912

Oscar Piastri

McLaren

1:33.746

1:33.228

1:33.084

Kimi Antonelli

Mercedes

1:33.501

1:33.044

1:33.114

Oliver Bearman

Haas

1:33.921

1:33.238

1:33.139

Carlos Sainz

Williams

1:33.739

1:33.124

1:33.150

10º

Fernando Alonso

Aston Martin

1:33.741

1:33.237

1:33.160

11º

Nico Hülkenberg

Kick Sauber

1:33.551

1:33.334

-

12º

Liam Lawson

Racing Bulls

1:33.549

1:33.360

-

13º

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

1:33.935

1:33.466

-

14º

Pierre Gasly

Alpine

1:33.599

1:33.651

-

15º

Franco Colapinto

Alpine

1:34.039

1:34.044

-

16º

Gabriel Bortoleto

Kick Sauber

1:34.125

-

-

17º

Esteban Ocon

Haas

1:34.136

-

-

18º

Lance Stroll

Aston Martin

1:34.540

-

-

19º

Alexander Albon

Williams

1:34.690

-

-

RT

Isack Hadjar

Racing Bulls

-

-

-

Batida entre Piastri e Norris no GP dos EUA de F1 (Foto: Jim Watson / AFP)
Batida entre Piastri e Norris no GP dos EUA de F1 (Foto: Jim Watson / AFP)

Como foi a classificação do GP dos EUA de F1?

Q1

A sessão de classificação foi iniciada com uma batida de Isack Hadjr. Ele saiu da pista e foi ao muro, trazendo a bandeira vermelha. Verstappen marcou o melhor tempo da primeira parte da classificação, mas chegou a ser superado por Leclerc e Russell. Bortoleto foi eliminado no Q1 e largará em 16º no domingo.
Eliminados: Hadjar (20º), Albon (19º), Stroll (18º), Ocon (17º) e Bortoleto (16º)

Q2

A segunda parte aconteceu sem muitos problemas. Novamente, Verstappen liderou durante praticamente toda a sessão. A McLaren reagiu pouco.
Eliminados: Colapinto (15º), Gasly (14º), Tsunoda (13º), Lawson (12º) e Hulkenberg (11º)

continua após a publicidade

Q3

O final do treino aconteceu sem intercorrências. Ainda nos primeiros tempos marcados, Verstappen fez um 1:32.510 e se fixou na liderança. Ele superou as McLaren, que teve lando Norris na segunda posição e Piastri em sexto.

Conheça o Circuito das Américas

O Circuito das Américas (Cota), em Austin, capital do Texas, é considerado um autódromo novo. Ele teve a sua inauguração em 2010 e a estreia na F1 se deu dois anos depois, na temporada de 2012. Cota substituiu o circuito de Indianápolis na categoria.

Charles Leclerc no treino livre do GP dos EUA da Fórmula 1
Charles Leclerc no treino livre do GP dos EUA da Fórmula 1 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Lewis Hamilton é o maior vencedor do GP dos Estados Unidos (considerando todas as provas disputadas no país), com seis conquistas. Depois dele, vem Michael Schumacher, com cinco. O britânico não vence a prova desde 2017. Entre as equipes, a maior vencedora é a Ferrari, que acumula 11 conquistas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

GP dos EUA de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 14h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação sprint - 18h30 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 18 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida sprint - 14h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 18h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 19 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - 16h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias