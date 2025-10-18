GP dos EUA de F1: horário e onde assistir à corrida neste domingo
Max Verstappen é pole position na 19º etapa
A Fórmula 1 (F1) realiza, neste domingo (19), a corrida do Grande Prêmio dos EUA, 19ª etapa da temporada de 2025. A prova acontece no Circuito das Américas, no Texas. A corrida será às 16h (de Brasília), com transmissão da Band e F1TV. Max Verstappen larga na pole position, seguido de Lando Norris e Charles Leclerc. Bortoleto se classificou em 16º.
Na corrida sprint neste sábado, Max Verstappen venceu sem dificuldades. A sessão foi caótica para a McLaren, que largou na segunda e terceira posição. Por conta de uma batida na largada, os dois pilotos da inglesa abandonaram. George Russell foi segundo e Carlos Sainz, terceiro. Gabriel Bortoleto foi 11º, superando o colega de equipe Nico Hulkenberg, que foi 13º.
➡️ Bortoleto cai no Q1 e lamenta situação no GP dos EUA de F1: ‘Estou tentando’
Novamente, a McLaren vem apresentando um desempenho ruim, principalmente Oscar Piastri, líder do campeonato. Lando Norris se classificou em segundo, já o australiano foi somente sexto. Os dois se bateram na corrida sprint mais cedo.
Grid de Largada - GP dos EUA de F1
|Pos.
|Piloto
|Equipe
1º
Max Verstappen
Red Bull Racing
2º
Lando Norris
McLaren
3º
Charles Leclerc
Ferrari
4º
George Russell
Mercedes
5º
Lewis Hamilton
Ferrari
6º
Oscar Piastri
McLaren
7º
Kimi Antonelli
Mercedes
8º
Oliver Bearman
Haas
9º
Carlos Sainz
Williams
10º
Fernando Alonso
Aston Martin
11º
Nico Hülkenberg
Kick Sauber
12º
Liam Lawson
Racing Bulls
13º
Yuki Tsunoda
Red Bull Racing
14º
Pierre Gasly
Alpine
15º
Franco Colapinto
Alpine
16º
Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
17º
Esteban Ocon
Haas
18º
Lance Stroll
Aston Martin
19º
Alexander Albon
Williams
20º
Isack Hadjar
Racing Bulls
Conheça o Circuito das Américas
O Circuito das Américas (Cota), em Austin, capital do Texas, é considerado um autódromo novo. Ele teve a sua inauguração em 2010 e a estreia na F1 se deu dois anos depois, na temporada de 2012. Cota substituiu o circuito de Indianápolis na categoria.
Lewis Hamilton é o maior vencedor do GP dos Estados Unidos (considerando todas as provas disputadas no país), com seis conquistas. Depois dele, vem Michael Schumacher, com cinco. O britânico não vence a prova desde 2017. Entre as equipes, a maior vencedora é a Ferrari, que acumula 11 conquistas.
GP dos EUA de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 14h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação sprint - 18h30 | BandSports e F1TV
SÁBADO, 18 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida sprint - 14h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 18h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINGO, 19 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - 16h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo re
