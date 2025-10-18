menu hamburguer
Onde Assistir

GP dos EUA de F1: horário e onde assistir à corrida neste domingo

Max Verstappen é pole position na 19º etapa

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/10/2025
19:44
Kick Sauber's Brazilian driver Gabriel Bortoleto races ahead of Aston Martin's Canadian driver Lance Stroll during the United States Formula One Sprint at the Circuit of the Americas in Austin, Texas, on October 18, 2025. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Fórmula 1 (F1) realiza, neste domingo (19), a corrida do Grande Prêmio dos EUA, 19ª etapa da temporada de 2025. A prova acontece no Circuito das Américas, no Texas. A corrida será às 16h (de Brasília), com transmissão da Band e F1TV. Max Verstappen larga na pole position, seguido de Lando Norris e Charles Leclerc. Bortoleto se classificou em 16º.

Na corrida sprint neste sábado, Max Verstappen venceu sem dificuldades. A sessão foi caótica para a McLaren, que largou na segunda e terceira posição. Por conta de uma batida na largada, os dois pilotos da inglesa abandonaram. George Russell foi segundo e Carlos Sainz, terceiro. Gabriel Bortoleto foi 11º, superando o colega de equipe Nico Hulkenberg, que foi 13º.

➡️ Bortoleto cai no Q1 e lamenta situação no GP dos EUA de F1: ‘Estou tentando’

Novamente, a McLaren vem apresentando um desempenho ruim, principalmente Oscar Piastri, líder do campeonato. Lando Norris se classificou em segundo, já o australiano foi somente sexto. Os dois se bateram na corrida sprint mais cedo.

Grid de Largada - GP dos EUA de F1

Pos.PilotoEquipe

Max Verstappen

Red Bull Racing

Lando Norris

McLaren

Charles Leclerc

Ferrari

George Russell

Mercedes

Lewis Hamilton

Ferrari

Oscar Piastri

McLaren

Kimi Antonelli

Mercedes

Oliver Bearman

Haas

Carlos Sainz

Williams

10º

Fernando Alonso

Aston Martin

11º

Nico Hülkenberg

Kick Sauber

12º

Liam Lawson

Racing Bulls

13º

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

14º

Pierre Gasly

Alpine

15º

Franco Colapinto

Alpine

16º

Gabriel Bortoleto

Kick Sauber

17º

Esteban Ocon

Haas

18º

Lance Stroll

Aston Martin

19º

Alexander Albon

Williams

20º

Isack Hadjar

Racing Bulls

Conheça o Circuito das Américas

O Circuito das Américas (Cota), em Austin, capital do Texas, é considerado um autódromo novo. Ele teve a sua inauguração em 2010 e a estreia na F1 se deu dois anos depois, na temporada de 2012. Cota substituiu o circuito de Indianápolis na categoria.

Charles Leclerc no treino livre do GP dos EUA da Fórmula 1
Charles Leclerc no treino livre do GP dos EUA da Fórmula 1 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Lewis Hamilton é o maior vencedor do GP dos Estados Unidos (considerando todas as provas disputadas no país), com seis conquistas. Depois dele, vem Michael Schumacher, com cinco. O britânico não vence a prova desde 2017. Entre as equipes, a maior vencedora é a Ferrari, que acumula 11 conquistas.

GP dos EUA de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 14h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação sprint - 18h30 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 18 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida sprint - 14h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 18h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 19 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - 16h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo re

