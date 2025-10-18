menu hamburguer
Brasileiros se destacam com finalizações no card preliminar no UFC Vancouver

Stephanie Rondinha, Bruno Bulldog e Djorden Santos venceram suas lutas no Canadá

Beatriz Pinheiro
Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 18/10/2025
20:52
Bruno Bulldog encerrou má fase no UFC Vancouver
Bruno Bulldog encerrou má fase no UFC Vancouver (Foto: Instagram/ UFC Brasil)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Antes do combate principal do Fight Night no UFC Vancouver, neste sábado (19), cinco brasileiros entraram no octógono pelo card preliminar. Os destaques da noite ficaram por conta de Stephanie Rondinha e Bruno Bulldog, que venceram suas lutas por finalização, além de Djorden Santos, que venceu por pontos, confirmando seu primeiro triunfo no UFC.

A primeira brasileira a lutar, porém, não saiu do octógono com resultado positivo. Tainara Lisboa, que segue na busca pela primeira vitória após hiato de dois anos por grave lesão no joelho, não resistiu à anfitriã Melissa Croden, que venceu por nocaute técnico, no terceiro round. Conhecida como "Thai Panther", a brasileira conseguiu aplicar sua velocidade nos dois primeiros rounds, mas não resistiu quando a adversária levou a luta para o solo.

O início de noite também foi marcado por um confronto 100% brasileiro entre Stephanie "Rondinha" e Ravena Oliveira. Após um início de luta estudado, Stephanie conseguiu bom volume de golpes e confirmou a vantagem no terceiro round, quando alcançou a vitória por finalização com um mata-leão. A mineira chega a sete vitórias, três derrotas e um empate em seu cartel.

Na categoria peso-médio (84kg), Djorden Santos mostrou garra para conquistar sua primeira vitória no UFC, ao superar o norte-americano Danny Barlow por pontos. Após um início complicado para o brasileiro, que quase sofreu um nocaute no segundo round, Djorden se manteve em pé e cresceu no último assalto, o suficiente para garantir a vitória por unanimidade dos juízes.

Por fim, Bruno Bulldog espantou a má fase ao finalizar o sul-coreano Hyun Sung Park no terceiro round. Contundente, o brasileiro controlou o ritmo da luta e, com um mata-leão no adversário, conseguiu pôr fim a uma sequência de duas derrotas por nocaute no UFC. Ele agora soma 15 vitórias, sete derrotas e dois empates.

Stephanie Rondinha venceu confronto brasileiro no Canadá
Stephanie Rondinha venceu confronto brasileiro no Canadá (Foto: Instagram/ UFC Brasil)

Veja o card completo do UFC Vancouver

Card Principal - 20h

Peso-médio (até 83,9 Kg): Reinier de Ridder x Brendan Allen
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Kevin Holland x Mike Malott
Peso-galo (até 61,2 Kg): Marlon Vera x Aiemann Zahabi
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Manon Fiorot x Jasmine Jasudavicius
Peso-galo (até 61,2 Kg): Cody Gibson x Aoriqileng
Peso-leve (até 70,3 Kg): Kyle Nelson x Matt Frevola

Card Preliminar - 17h

Peso-galo (até 61,2 Kg): Charles Jourdain x Davey Grant
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Bruno "Bulldog" Silva x Hyun Sung Park
Peso-médio (até 83,9 Kg): Danny Barlow x Djorden Santos
Peso-leve (até 70,3 Kg): Kyle Prepolec x Drew Dober
Peso-palha (até 52,1 Kg): Stephanie Luciano x Ravena Oliveira
Peso-médio (até 83,9 Kg): Azamat Bekoev x Yousri Belgaroui
Peso-galo (até 61,2 Kg): Melissa Croden x Tainara Lisboa

