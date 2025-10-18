menu hamburguer
Verstappen vê McLaren derreter: como ficou classificação da F1?

Max Verstappen conseguiu descontar o máximo possível na sprint dos Estados Unidos ao vencer a prova curta e ver os dois carros da McLaren abandonarem ainda na largada

Red Bull Racing's Dutch driver Max Verstappen races during the United States Formula One Sprint at the Circuit of the Americas in Austin, Texas, on October 18, 2025. (Photo by John Locher / POOL / AFP)
imagem cameraVerstappen no GP dos EUA (Foto: John Locher / POOL / AFP)
Max Verstappen venceu a corrida sprint da F1 neste sábado (18) nos EUA e teve o melhor resultado possível na árdua luta pelo título da temporada 2025. Oscar Piastri e Lando Norris acabaram abandonando a prova após um incidente na largada, que também envolveu Fernando Alonso e Nico Hülkenberg.

Com o resultado, Verstappen somou 8 pontos e descontou o máximo que poderia para Piastri e Norris no campeonato. George Russell e Carlos Sainz completaram o top-3 que recebe medalhas pelo resultado.

Max agora soma 281 e está a 55 do líder, que dorme com os mesmos 336 pontos adquiridos até a etapa de Singapura. Norris, por sua vez, tem 314, uma vantagem de 33 para Verstappen.

Verstappen é pole no GP dos EUA de Fórmula 1 (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)
Verstappen é pole no GP dos EUA de Fórmula 1 (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)

Russell chegou a 244 com os 6 tentos do segundo lugar. Charles Leclerc é o quinto colocado, com 177, enquanto Lewis Hamilton — que terminou a sprint à frente do monegasco, em quarto — chegou a 130.

Kimi Antonelli anotou 1 pontinho e agora soma 89 ao todo. Alexander Albon (73) e Isack Hadjar (39) fecham o top-10. Gabriel Bortoleto ficou em 12º na prova curta e permanece com 18 tentos na tabela, à frente de Oliver Bearman e Franco Colapinto — o argentino sendo o único ainda tem pontos no Mundial.

Como ficou a classificação da Fórmula 1 após a corrida sprint do GP dos EUA:

POS PILOTO EQUIPE PONTOS
1 Oscar Piastri McLaren Mercedes 336
2 Lando Norris McLaren Mercedes 314
3 Max Verstappen Red Bull Racing Honda 281
4 George Russell Mercedes 244
5 Charles Leclerc Ferrari 177
6 Lewis Hamilton Ferrari 130
7 Kimi Antonelli Mercedes 89
8 Alexander Albon Williams Mercedes 73
9 Isack Hadjar Racing Bulls Honda 39
10 Carlos Sainz Williams Mercedes 38
11 Nico Hulkenberg Sauber Ferrari 37
12 Fernando Alonso Aston Martin Mercedes 36
13 Lance Stroll Aston Martin Mercedes 32
14 Liam Lawson Racing Bulls Honda 30
15 Esteban Ocon Haas Ferrari 28
16 Yuki Tsunoda Red Bull Racing Honda 22
17 Pierre Gasly Alpine Mercedes 20
18 Gabriel Bortoleto Sauber Ferrari 18
19 Oliver Bearman Haas Ferrari 18
20 Franco Colapinto Alpine Renault 0
21 Jack Doohan Alpine Renault 0

