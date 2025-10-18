Verstappen vê McLaren derreter: como ficou classificação da F1?
Max Verstappen conseguiu descontar o máximo possível na sprint dos Estados Unidos ao vencer a prova curta e ver os dois carros da McLaren abandonarem ainda na largada
Max Verstappen venceu a corrida sprint da F1 neste sábado (18) nos EUA e teve o melhor resultado possível na árdua luta pelo título da temporada 2025. Oscar Piastri e Lando Norris acabaram abandonando a prova após um incidente na largada, que também envolveu Fernando Alonso e Nico Hülkenberg.
Com o resultado, Verstappen somou 8 pontos e descontou o máximo que poderia para Piastri e Norris no campeonato. George Russell e Carlos Sainz completaram o top-3 que recebe medalhas pelo resultado.
Max agora soma 281 e está a 55 do líder, que dorme com os mesmos 336 pontos adquiridos até a etapa de Singapura. Norris, por sua vez, tem 314, uma vantagem de 33 para Verstappen.
Russell chegou a 244 com os 6 tentos do segundo lugar. Charles Leclerc é o quinto colocado, com 177, enquanto Lewis Hamilton — que terminou a sprint à frente do monegasco, em quarto — chegou a 130.
Kimi Antonelli anotou 1 pontinho e agora soma 89 ao todo. Alexander Albon (73) e Isack Hadjar (39) fecham o top-10. Gabriel Bortoleto ficou em 12º na prova curta e permanece com 18 tentos na tabela, à frente de Oliver Bearman e Franco Colapinto — o argentino sendo o único ainda tem pontos no Mundial.
Como ficou a classificação da Fórmula 1 após a corrida sprint do GP dos EUA:
|POS
|PILOTO
|EQUIPE
|PONTOS
|1
|Oscar Piastri
|McLaren Mercedes
|336
|2
|Lando Norris
|McLaren Mercedes
|314
|3
|Max Verstappen
|Red Bull Racing Honda
|281
|4
|George Russell
|Mercedes
|244
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|177
|6
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|130
|7
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|89
|8
|Alexander Albon
|Williams Mercedes
|73
|9
|Isack Hadjar
|Racing Bulls Honda
|39
|10
|Carlos Sainz
|Williams Mercedes
|38
|11
|Nico Hulkenberg
|Sauber Ferrari
|37
|12
|Fernando Alonso
|Aston Martin Mercedes
|36
|13
|Lance Stroll
|Aston Martin Mercedes
|32
|14
|Liam Lawson
|Racing Bulls Honda
|30
|15
|Esteban Ocon
|Haas Ferrari
|28
|16
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing Honda
|22
|17
|Pierre Gasly
|Alpine Mercedes
|20
|18
|Gabriel Bortoleto
|Sauber Ferrari
|18
|19
|Oliver Bearman
|Haas Ferrari
|18
|20
|Franco Colapinto
|Alpine Renault
|0
|21
|Jack Doohan
|Alpine Renault
|0
