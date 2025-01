André Stein, da dupla com George, anuncia pausa na carreira

André Stein, que fazia parte da dupla com George, anunciou dar uma pausa na jornada com o vôlei de praia nesta quarta-feira (15), em suas redes sociais. O jogador afirmou que pensou bastante antes de dar este passo na carreira e tomou a decisão em prol da sua saúde mental.

continua após a publicidade

Gabi Guimarães é eleita a segunda melhor jogadora de vôlei do mundo

Morre Fernando Tovar, um dos pioneiros no desenvolvimento do vôlei de praia brasileiro

— Esse ano, eu decidi que eu não vou jogar o Circuito Brasileiro e o Circuito Mundial, então, estou dando uma pausa na minha carreira. Esse ano, vocês não vão me ver mais em quadra. Foi uma decisão que pensei bastante sobre isso, tem anos que penso, em dar uma pausa dessas, porque é uma coisa muito pessoal. Não tem nada a ver com a equipe, com o parceiro. — afirmou André.