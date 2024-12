Ganhar três vezes o Mundial de Clubes de vôlei não é para qualquer um. O Conegliano (ITA), da ponteira Gabi, alcançou este feito ao derrotar o Tianjin Bohai Bank (CHI) por 3 sets a 0, na manhã deste domingo (22). O destaque da partida foi a sueca Haak, que comandou o ataque italiano com 25 pontos. Na disputa do terceiro lugar, o Praia Clube perdeu para o Vero Vôlei Milão.

Conegliano vence anfitrião Tianjin

A final do Mundial chamou a atenção pelo volume de ataque de ambas equipes. As líberos Liwen Liu e De Gennaro foram destaque pela quantidade de bolas recuperadas, além de Gabi com mais uma bela atuação, varrendo o fundo da quadra — inclusive limitando a pontuação de Yingying Li, craque do Tianjin.

Nos últimos anos, o Conegliano vem marcando o espaço no Mundial de Clubes de vôlei. Além deste ano, a equipe havia chego a decisão da competição em 2019 e 2022, quando foi campeão, e em 2021, quando ficou em segundo após perder para o VakıfBank SK, da Turquia.

As parciais do confronto foram de 21/25, 15/25 e 20/25 e, com isso, o Conegliano se despede da competição sem perder nenhum set. Com a conquista, o time da brasileira Gabi se iguala ao Eczacıbaşı SK, também da Turquia, com três medalhas de ouro no campeonato mundial.

Gabi durante final do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino, pelo Conegliano (Foto: Divulgação/Volleyball World)

Praia Clube perde e fica em 4°

Na trave, mais uma vez. O Praia Clube teve um bom começo de partida e deu a entender que brigaria de igual para igual com o Vero Vôlei Milão — tanto que o primeiro set terminou em 25 a 23 para as italianas, demonstrando equilíbrio. No entanto, o time europeu cresceu e, nas parciais seguintes, fechou em 16/25 e 13/25.

Principal nome do Vero, Paula Egonu demorou a se encontrar no jogo, mas quando o fez, cresceu em produção. A italiana foi o destaque da partida, anotou 22 pontos e foi a melhor no quesito.

Praia Clube x Vero Vôlei Milão, pela disputa do terceiro lugar no Mundial de Clubes de vôlei feminino (Foto: Divulgação/Volleyball World)

Esta foi a terceira vez que o Praia Clube disputou o terceiro lugar no Mundial de Clubes, assim como em 2018 e 2023. Não foi desta vez que a equipe mineira conseguiu superar e fazer a sua melhor campanha na competição.