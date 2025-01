Superliga Feminina de Vôlei: Fluminense vence Brusque e segue sequência positiva

O Fluminense venceu o Brusque/Abel Moda, por 3 sets a 0 (parciais: 25/23, 25/23, 25/15), pela segunda rodada do returno da Superliga Feminina de Vôlei, neste domingo (12), no Rio de Janeiro–RJ. Com a vitória, o Tricolor Carioca consegue a sexta vitória seguida na competição. Com 19 pontos, Lays, do Flu, foi a maior pontuadora da partida.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense pressiona, mas empata com Sampaio Corrêa na estreia do Campeonato Carioca

Na classificação, o Fluminense vai para a sexta colocação, com 27 pontos, cinco a menos do líder Praia Clube. Já o Brusque/Abel Moda segue na última posição da Superliga Feminina, com apenas um ponto e nenhuma vitória.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

COMO FOI O JOGO ENTRE FLUMINENSE X BRUSQUE/ABEL MODA?

Os dois primeiros sets foram equilibrados. Na primeira parcial, o Brusque começou melhor e abriu 3 a 0, mas o Fluminense rapidamente reagiu e abriu 11 a 4. No final, o time catarinense conseguiu empatar em 23 a 23, mas o Tricolor Carioca conseguiu liquidar a parcial em 25 a 23.

continua após a publicidade

O segundo set começou com troca de pontos e liderança, mas a equipe do Rio de Janeiro conseguiu abrir oito pontos de vantagem, 19 a 11. O Abel Moda conseguiu reagir e encostou no placar, 24 a 23, mas o Fluminense fechou em 25 a 23 mais uma vez.

Na terceira parcial, o equilíbrio da partida acabou. Com grande atuação de Lays, que marcou 19 pontos na partida, o Fluminense dominou o set e fechou por 25 a 15, para concretizar a vitória por 3 sets a 0, no ginásio do Clube Hebraica.

continua após a publicidade

Lays, do Fluminense, foi a maior pontuadora da partida, com 19 pontos (Foto: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC)<br><br>IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.<br><br>IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club<br><br>IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O QUE VEM POR AI?

O Fluminense retorna as quadras para encarar o SESI-Bauru, na terça-feira (21), às 21h30, no Ginásio Paulo Skaf, em Bauru–SP. Já o Brusque/Abel Moda recebe o Mackenzie, na quinta-feira (23), às 18h, na Arena Brusque.