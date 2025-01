Morre Fernando Tovar, um dos pioneiros no desenvolvimento do vôlei de praia brasileiro

Fernando Tovar, um dos pioneiros da organização e desenvolvimento do vôlei de praia brasileiro, morreu nesta quinta-feira (9). A informação foi dada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). Em nota, a entidade afirmou que fará um minuto de silêncio antes de todas as partidas da Superliga de quinta a sábado.

— Tovar foi o primeiro diretor de vôlei de praia da CBV, a pessoa que pavimentou o caminho de vitórias trilhado pelo Brasil na modalidade. Foi o responsável pela criação e desenvolvimento do Circuito Brasileiro e demais campeonatos, e realizou um trabalho fundamental para a conquista das históricas medalhas de 1996 e de todas as outras que vieram depois. Além de um profissional excepcional. Tovar era um irmão que a vida me deu. Um grande amigo. É uma perda imensa para o esporte brasileiro, mas seu legado ficará para sempre — disse Radamés Lattari, presidente da CBV.

Jakie Silva desejou muita força para toda a família neste momento e destacou a importância da presença de Fernando nos Jogos de Atlanta, em 1996.

— O Tovar esteve presente na época em que o vôlei de praia decolou como modalidade. Ele era uma voz de comando forte, muito disciplinador. Foi importante ter ele presente nos Jogos de Atlanta, em 1996. Ele dava espaço para os atletas falarem e existia uma troca que ajudava a todos. Uma curiosidade é que o Tovar foi meu professor de natação no Fluminense, antes de eu me tornar jogadora de vôlei. Ele foi um símbolo na briga por mais espaço para o vôlei de praia brasileiro. Desejo muita força para toda a família nesse momento — disse a medalhista olímpica.

Mônica Rodrigues também falou da importância de Tovar. A ex-jogadora relembrou bons momentos ao lado de Fernando, disse como ele tinha um “coração gigante” e sentirá saudades.

— O Tovar foi uma pessoa muito importante para o vôlei de praia e para mim, pois se tornou um grande amigo. Lembro que fomos jogar uma etapa em Cabo Frio, bem no início das competições no Brasil, e amanheceu ventando demais. Eu e Adriana perguntamos se ia ter jogo, e ele respondeu: “Lógico! Quem joga na praia, joga com qualquer tempo”. Aprendemos a lição e nunca deixamos de jogar por causa do clima. Jogamos com vendaval de 70 km/h, com a quadra coberta de granizo… em todas as situações. Em Atlanta 96, o técnico não podia entrar na quadra nem para o treino. Chamei o Tovar, que como chefe de equipe podia entrar, e ele foi com a maior disposição ajudar no treino. Ele era assim. Um cara de coração gigante. Sentiremos saudade, mas ficam muitas lembranças maravilhosas — afirmou Mônica.

Tovar marcou a história do vôlei de praia. O brasileiro foi chefe de equipe do vôlei de praia nos Jogos Olímpicos de Atlanta 1996, quando as duplas Jackie Silva/Sandra Pires e Mônica/Adriana Samuel fizeram uma dobradinha histórica, conquistando ouro e prata para o Brasil. Além disso, Fernando foi supervisor da seleção feminina de quadra, em 1983.