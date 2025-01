Gabi Guimarães é eleita a segunda melhor jogadora de vôlei do mundo

A Federação Internacional de Voleibol (Volleyball World) elegeu a brasileira Gabi Guimarães como a segunda melhor jogadora do mundo de 2024. O primeiro lugar ficou com a italiana Paola Egonu, oposta do Milano e da seleção da Itália.

continua após a publicidade

— A rainha do vôlei! Não foi nenhuma surpresa que a oposta tenha sido homenageada como MVP da Liga das Nações e de Paris-2024 — dois dos muitos títulos de MVP que ela ganhou em prestigiosas competições de times nacionais e clubes durante sua extraordinária carreira. Bravíssima, Paola — diz a postagem da Volleyball World nas redes sociais.

➡️ Conegliano de Gabi é tricampeão do Mundial de vôlei; Praia Clube fica em quarto

Além de Egonu, a lista das melhores jogadoras do ano conta com mais quatro italianas: a líbero Monica De Gennaro ficou na sexta posição, à frente também da ponteira Myriam Sylla (6ª) e da levantadora Alessia Orro (9ª). E completando o top 10, incluindo Gabi Guimarães, do Brasil: Gabi Guimarães, do Brasil, Kathryn Plummer, dos Estados Unidos, Mellisa Vargas, da Turquia, Joana Wolosz, da Polônia, Sarina Koga, do Japão, e Agnieszka Korneluk, da Polônia.

continua após a publicidade

➡️Retrospectiva 2024: os destaques do Brasil nas Olimpíadas de Paris

Campeã do Mundial de Clubes e bronze em Paris

Gabi durante final do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino, pelo Conegliano (Foto: Divulgação/Volleyball World)

Gabi Guimarães conquistou o Mundial de Clubes com o Conegliano, da Itália, e o bronze olímpico com a Seleção Brasileira. A brasileira é uma jogadora completa, com técnica apurada, ágil e rápida. E nas palavras do técnico Stefano Lavarini: “A filha do Deus do vôlei. Simplesmente Gabriela”.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Saiba quais são as melhores jogadoras do mundo do vôlei.

Melhores Jogadoras de Vôlei