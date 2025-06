Impossível traduzir em palavras a batalha que Carlos Alcaraz, de 22 anos, e Jannik Sinner, de 23, protagonizaram na final de Roland Garros, neste domingo. Foi um duelo repleto de reviravoltas, emoção e jogadas inacreditáveis estreladas por essa dupla que, não por acaso, ganhou os últimos seis Grand Slams.

continua após a publicidade

➡️ Galeria de imagens da final deste domingo

➡️ Sinner é torcedor do Milan; Alcaraz, do Real

Desde o US Open de 2023, vencido pelo sérvio Novak Djokovic, que apenas Alcaraz e Sinner triunfam nos quatro mais importantes torneios do circuito. O italiano é o atual bicampeão do Aberto da Austrália, assim como o espanhol emplacou a segunda conquista em Paris e venceu as últimas duas edições de Wimbledon.

➡️ Brasileira Vitória Miranda é campeã de Roland Garros

➡️ Campeã olímpica de atletismo inspirou Gauff; saiba mais

Único tenista na Era Aberta (desde 1969) a salvar três match-points em uma final de Slam, Alcaraz deu uma verdadeira aula de resiliência, de que lutaria até a última bola.

continua após a publicidade



Do lado do italiano e líder do ranking, apesar da enorme frustração por ter visto (e não deixado) escapar um título que seria inédito, fica a certeza de que Sinner jamais jogou tão bem no saibro. Vale lembrar que o italiano chegou à final sem ceder sets. Desde as oitavas de final do Aberto da Austrália, em janeiro, contra o dinamarquês Holger Rune, que o número 1 do mundo não perdia uma parcial em Slam. Foram 31 sets seguidos, desde então.

Os dois lutaram até o fim pelo troféu, tanto que foi a mais longa decisão da história do Grand Slam francês.



Para os amantes da modalidade, a melhor notícia foi a de que essa final épica foi apenas a primeira entre esses dois gigantes do tênis mundial em Slams.

continua após a publicidade

Com isso, fica a certeza de que Alcaraz e Sinner irão reviver esse jogão por outros tantos torneios desse nível nessa e nas próximas temporadas.



O tênis agradece.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte