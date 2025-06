No último sábado (7), Kayla Harrison dominou Julianna Peña no co-evento principal do UFC 316. Após conquistar o título peso-galo (61 kg), a americana não perdeu tempo e convocou Amanda Nunes para o octógono em Newark, EUA. A encarada entre as duas serviu para promover, ainda que de forma não oficial, a próxima disputa de título da categoria. Esse momento, aliado ao contexto, foi o suficiente para as principais casas de apostas começarem a projetar a tão esperada superluta.

Conforme o site especializado "BetOnline.ag", Amanda Nunes, conhecida como a 'GOAT' do MMA feminino, é vista como zebra no confronto. Com uma odd de +145, os fãs que apostarem R$ 100 na vitória de Amanda poderão ter um lucro de R$ 145, caso ela vença.

Por outro lado, Kayla é considerada a favorita, com uma odd de -170. Isso significa que, para lucrar R$ 100 com a vitória da americana, o apostador precisaria investir R$ 170.

Rivalidade Antiga

A potencial luta entre a atual campeã e a 'GOAT' já coloca o confronto entre Amanda e Kayla como um dos maiores da história do MMA feminino. Um elemento que intensifica a rivalidade é o passado das duas como companheiras de equipe na ‘American Top Team’.

A ascensão de Kayla no MMA profissional levou Amanda a deixar a 'ATT', antecipando um possível futuro confronto com a americana. Agora, parece que essa previsão está prestes a se concretizar, e as duas ex-parceiras de treino se enfrentarão no octógono mais famoso do mundo para resolver essa rivalidade.

