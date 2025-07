Coulthard mantém Verstappen entre favoritos ao título da F1 em 2025

David Coulthard, ex-piloto e atual comentarista de Fórmula 1, considera Max Verstappen um dos favoritos na disputa pelo título de pilotos em 2025. A declaração foi feita nesta quarta-feira (23) em entrevista ao F1.com, contrariando análises que restringem a competição apenas à dupla da McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris.

O tetracampeão mundial Verstappen permanece na lista de potenciais vencedores do campeonato. De acordo com Coulthard, não se pode desconsiderar o piloto holandês.

— Não se pode descartar Max — disse o ex-piloto ao portal especializado. Na sequência, Coulthard reconhece, entretanto, que a Red Bull precisa implementar melhorias técnicas para aumentar as chances do piloto holandês.

— Acho que, para o campeonato, todos nós sabemos que será necessário fazer uma atualização para liberar algum desempenho — declarou.

David Coulthard foi piloto da Red Bull entre 2005 a 2008 (Foto: Reprodução/Red Bull)

A situação atual da equipe de Milton Keynes exige intervenções técnicas para reverter o quadro desfavorável. O comentarista não acredita em melhora natural do desempenho apenas com a mudança de circuitos no calendário da temporada.

— Onde a Red Bull está agora, e se eles estivessem congelados, é difícil imaginar que a segunda metade dos circuitos da temporada de repente vai se adequar melhor à Red Bull do que a primeira metade — afirmou Coulthard.

Max Verstappen é piloto da Red Bull desde 2016 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

O ex-piloto destacou a capacidade "excepcional" de Verstappen e a experiência da Red Bull em superar desafios semelhantes no passado.

— Será necessário que a Red Bull faça um upgrade para dar a ele a consistência. Eles são capazes de fazer isso? Com certeza. Eles já fizeram isso antes? Sim. Max é excepcional? Sem dúvida — declarou.

A McLaren, com Piastri e Norris, é apontada por diversos especialistas como a equipe dominante na atual temporada da Fórmula 1. Os pilotos da equipe inglesa são os líderes do Mundial, com o australiano na liderança, com 234 pontos, contra 226 do inglês. Verstappen é o terceiro, com 165 pontos.