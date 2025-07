Passando uma temporada no Brasil, Terrence Ruffin, mais conhecido como Ruff Diesel, reforçou a sua opinião a respeito do próximo campeão da Classic Physique no Mr. Olympia 2025 e garantiu que Ramon Dino não o herdará trono de Cbum. Para o americano, o alemão Mike Sommerfeld conquistará o título mais importante do fisiculturismo.

continua após a publicidade

➡️ Campeão do Mr. Olympia realiza treinos no Brasil com Ramon Dino

Ruff Diesel descarta Ramon Dino

Em entrevista à Muscle Contest International, maior promotora de eventos de fisiculturismo do mundo, Ruff Diesel contou um pouco da sua temporada de treinos com Fabrício Pacholok e elogiou a energia dos fãs brasileiros. No fim, o duas vezes campeão do Arnold Classic Ohio deu sua opinião sobre quem será o próximo vencedor do Mr. Olympia. Veja o vídeo completo abaixo:

- Não, você sabe, eu posso sentar aqui e mentir e mudar minha mente só para fazer os brasileiros felizes, mas eu quero ser um homem da minha palavra. O Ramon é enorme, e se o show fosse hoje, o Ramon ganharia cada show se não tivesse peso. Mas a minha opinião foi baseada no peso, não no quão bom cada pessoa se parece na outra temporada. E eu, pessoalmente, acredito que o peso detém muitos atletas de estarem no seu melhor. Então, é por isso que eu disse isso, e eu ainda acredito nisso (que Mike Sommerfeld vai ganhar a competição) - explicou Ruff Diesel.

continua após a publicidade