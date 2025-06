Brasil disputa Mundial de Judô com mudanças na seleção

A partir desta sexta-feira (13), o Brasil começa a disputa do Mundial de Judô, em Budapeste, na Hungria, principal competição da modalidade no ano. Com mudanças e alguns estreantes entre os 18 convocados, a seleção ainda conta com a experiência de sete atletas que participaram dos Jogos Olímpicos de Paris, entre eles as estrelas Bia Souza e Rafaela Silva.

Campeã olímpica em ação

Atual campeã olímpica, Bia Souza disputou duas competições do circuito mundial de judô na atual temporada. Em abril, foi campeã de sua categoria e da prova por equipes mistas no Campeonato Pan-Americano e Oceania, em Santiago, no Chile. Em maio, disputou o Grand Slam de Astana, no Cazaquistão, mas não subiu ao pódio. Em início de ciclo olímpico, a vice-líder do ranking mundial disse não levar pressão externa para o tatame.

- Eu não carrego a pressão externa, acho que a gente como atleta de alto rendimento já se cobra demais, então eu tento não carregar nenhum peso extra pra cima de mim. Eu sei que todo mundo espera o máximo, eu também espero muito de mim, eu me cobro muito, mas eu não levo isso pra dentro do tatame. Ali sou eu comigo mesma, tendo que resolver meu próprio problema em quatro minutos, tendo que entregar meu máximo a cada instante - finalizou.

Mudanças de categoria

Alguns nomes já conhecidos na seleção terão novos desafios na competição em Budapeste. É o caso da experiente Rafaela Silva, bicampeã, que disputará o Mundial pela primeira vez na categoria até 63kg. Com uma trajetória consolidada competindo na categoria até 57kg, ela fez a transição após os Jogos Olímpicos de Paris.

- Esse vai ser o meu 11º Campeonato Mundial, o primeiro na nova categoria e tem aquele friozinho na barriga, enquanto eu tiver esse friozinho na barriga eu estarei no tatame, porque é o que me motiva, é o que motiva as próximas gerações - declarou.

Rafael Buzacarini, que disputou os Jogos Olímpicos do Rio e de Tóquio, também passou por uma mudança de categoria e competirá na categoria acima de 100kg. Ele terá a missão de substituir o medalhista olímpico Rafael Silva, o Baby, que anunciou a aposentadoria em dezembro de 2024.

Rafaela Silva foi bronze no Grand Slam de Astana (Foto: Divulgação/ IJF)

Estreantes no Mundial

Entre as novidades na seleção para o Mundial de Budapeste estão cinco estreantes na competição: Shirlen Nascimento (-57kg), Beatriz Freitas (-78kg), Karol Gimenes (-78kg); Ronald Lima (-66kg) e Luan Almeida (-81kg).

As novatas Shirlen e Beatriz foram destaque no Grand Slam de Astana, em maio, com medalhas de bronze. Ronald Lima, por sua vez, foi campeão no Grand Prix da Áustria, em março deste ano.

Veja a lista de relacionados

Masculino

Michel Augusto (Sesi-SP) - Ligeiro (-60kg)

Ronald Lima (Pinheiros) - Meio-leve (-66kg)

Daniel Cargnin (Sogipa) - Leve (-73kg)

Gabriel Falcão (Instituto Reação) - Meio-médio (-81kg)

Luan Almeida (Sesi-SP) - Meio-médio (-81kg)

Marcelo Fronckowiak (Flamengo) - Médio (-90kg)

Rafael Macedo (Sogipa) - Médio (-90kg)

Leonardo Gonçalves (Sogipa) - Meio-pesado (-100kg)

Rafael Buzacarini (Pinheiros) - Pesado (+100kg)

Feminino

Natasha Ferreira (Sociedade Morgenau) - Ligeiro (-48kg)

Jéssica Pereira (Instituto Reação) - Meio-leve (-52kg)

Shirlen Nascimento (Sesi-SP) - Leve (-57kg)

Rafaela Silva (Flamengo) - Meio-médio (-63kg)

Nauana Silva (Pinheiros) - Meio-médio (-63kg)

Luana Carvalho (Umbra Vasco) - Médio (-70kg)

Beatriz Freitas (Pinheiros) - Meio-pesado (-78kg)

Karol Gimenes (Flamengo) - Meio-pesado (-78kg)

Beatriz Souza (Pinheiros) - Pesado (+78kg)

Programação do Mundial de Judô

13 de junho, sexta-feira

-48 kg feminino e -60 kg masculino

6h30: eliminatórias

13h: finais

14 de junho, sábado

-52 kg feminino e -66 kg masculino

6h: eliminatórias

13h: finais

15 de junho, domingo

-57 kg feminino e -73 kg masculino

6h30: eliminatórias

13h: finais

16 de junho, segunda-feira

-63 kg feminino e -81 kg masculino

6h: eliminatórias

13h: finais

17 de junho, terça-feira

-70 kg feminino e -90 kg masculino

6h: eliminatórias

13h: finais

18 de junho, quarta-feira

-78 kg feminino e -100 kg masculino

6h30: eliminatórias

13h: finais

19 de junho, quinta-feira

+78 kg feminino e +100 kg masculino

7h: eliminatórias

13h: finais

20 de junho, sexta-feira

Disputa por equipes mistas - finais às 13h