Um dia após tornar-se o segundo tenista mais jovem a vencer jogos (somente Nadal conseguiu este feito mais jovem) numa mesma temporada nos três pisos (saibro, rápido e grama) desde 1990, o alemão Justin Engel, 281º da ATP, está nas quartas de final do ATP 500 de Stuttgart.

Jogando com apoio da torcida local e com muita confiança, Engel abriu a progamação do dia na grama de Stuttgart, na Alemanha, e precisou de 1h18 para superar o norte-americano Alex Michelsen, 35º da ATP e sétimo favorito no torneio, e fechar o placar em 6/4 6/4 tendo disparado cinco aces a dez do americano, que cometeu cinco duplas-faltas a uma e venceu 67% dos pontos jogados com seu primeiro serviço contra um impressionante aproveitamento de 100% dos 31 pontos que jogou com seu primeiro saque o jovem alemão, que em toda a partida perdeu apenas sete pontos disputados no seu saque.



Engel está atrás apenas de Nadal

Aos 17 anos e 8 meses, Justin Engel tornou-se o segundo mais jovem desde a composição do circuito em 1990 a vencer jogos nos três diferentes pisos do calendário, atrás apenas de Rafael nadal, que conseguiu este feito aos 17 anos e 2 meses em 2004 e à frente do compatriota Alexander Zverev, terceio mais jovem a conquistar este feito aos 18 anos e um mês.

Em busca de vaga inédita numa semifinal de torneio ATP, Engel encara o canadense Felix Auger Aliassime, 29º, que venceu o sacador francês Giovanni Mpetshi Perricard, 36º, com placar de um duplo 6/4 6/4.



Em maio, Engel repetiu feito de João Fonseca

Em maio, Engel, como João Fonseca no Rio Open de 2024, celebrou sua primeira vitória em ATP. O triunfo foi contra o compatriota Jan-Lennard Struff, no ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha.

Justin Engel, aos 17 anos, venceu a estreia em Stuttgart (Foto: Divulgação)