Ferrari rejeita rumores de saída de Vasseur após início de 2025 fraco

A Ferrari deu uma resposta curta, grossa e rejeitando a possibilidade de Frédéric Vasseur sair do posto de chefe de equipe. O jornal italiano "Corriere della Sera" publicou, nesta quinta-feira (12), que o futuro do dirigente francês começou a ser questionado depois de um início de temporada “insatisfatório” em 2025.

Vasseur, ex-Sauber, assumiu a Ferrari em 2023 e viu o time ficar com o vice-campeonato de Construtores em 2024, perdendo para a McLaren por apenas 14 pontos. As expectativas aumentaram após a chegada do heptacampeão mundial Lewis Hamilton, mas o início de temporada é longe do esperado, sem vencer e 197 pontos distantes da rival de Woking.

'Nem vale a pena responder'

Na quinta-feira de atividades de imprensa da Fórmula 1 em Montreal, no Canadá, um representante da Scuderia descartou a saída, afirmando que “nem vale a pena responder” a indagação da saída de Vasseur, questionado por um jornalista do site neerlandês GPBlog.

Segundo o "Corriere", o nome de Antonio Colleta, atual chefe do programa da Ferrari no Mundial de Endurance e que busca a terceira vitória nas 24 Horas de Le Mans foi mencionado como um possível substituto, além de Christian Horner, chefe de equipe da Red Bull, que recentemente garantiu que deseja permanecer em Milton Keynes.

Com 165 pontos, a Ferrari é a segunda colocada no Mundial de Construtores. O monegasco Charles Leclerc é quinto colocado entre os pilotos, com 94 pontos, enquanto o heptacampeão mundial Lewis Hamilton aparece logo atrás, em sexto, com 71.

A Fórmula 1 realiza o GP do Canadá neste fim de semana, de 13 a 15 de junho, em Montreal, décima etapa da temporada 2025.