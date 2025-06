Gabriel Bortoleto garantiu que a pressão mais intensa da carreira ficou no passado. Em declaração nesta quinta-feira (12), durante o dia de imprensa do GP do Canadá, refletiu sobre o caminho até a Fórmula 1 e revelou que viveu momentos mais tensos enquanto tentava se firmar nas categorias de base, principalmente pelos valores necessários para correr. Agora, com o sonho realizado, foca em evoluir e construir trajetória sólida na elite do esporte.

continua após a publicidade

➡️ Grande Prêmio do Canadá: saiba tudo sobre a pista da F1

Bortoleto não completa duas temporadas na mesma categoria desde os tempos de Fórmula Regional Europeia. Campeão da F3 em 2023 e da F2 em 2024, foi alçado ao grid da F1 neste ano pela Sauber.

— Sempre digo que a maior pressão que podemos sentir é quando estamos na F3 e na F2. Temos apenas um ano — pelo menos no meu caso, era muito claro para minha família que teria apenas uma temporada em cada categoria — afirmou Bortoleto.

continua após a publicidade

— Não sabia se teríamos dinheiro para fazer um segundo ano na F2. Ainda assim, mesmo que corresse e fosse campeão na segunda temporada, não seria garantido que fosse para a F1 — observou.

Bortoleto: 'Novas responsabilidades'

O brasileiro falou que as chances de chegar à Fórmula 1 são muito menores quando o piloto precisa de mais tempo para se destacar nas categorias de base. Apesar disso, também reconhece que existem novas responsabilidades agora que está no grid da principal categoria do automobilismo mundial.

continua após a publicidade

— O lugar em que você realmente sente pressão é nessas categorias, onde precisa entregar resultado e vencer de imediato para, talvez, ter chance de ir para a F1. Aqui é um tipo diferente de pressão. Mas claro que quero me sair bem e entregar. Conquistei meu objetivo de chegar ao grid, e agora tenho outro: ser um grande piloto e realizar sonhos ainda maiores — concluiu.

Bortoleto ainda não pontuou na F1 e ocupa atualmente a 19ª posição no Mundial de Pilotos. O melhor resultado conquistado até aqui foi o 12º lugar no GP da Espanha, última prova antes do Canadá.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Fórmula 1 realiza o GP do Canadá neste fim de semana, de 13 a 15 de junho, em Montreal, décima etapa da temporada 2025.