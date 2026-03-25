Aliança de títulos: Medina recruta Mineirinho para buscar o tetra

O surfe brasileiro ganha um novo capítulo nos bastidores. Gabriel Medina oficializou Adriano de Souza, o Mineirinho, como seu novo treinador para o Circuito Mundial de 2026. A parceria confirmada nesta quarta-feira (25), une os dois primeiros brasileiros a conquistarem o topo do mundo no esporte.

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Os trabalhos já começaram em solo paulista, com treinos intensos em Maresias e na capital. No último domingo, o tricampeão mundial embarcou para a Austrália para a fase final de preparação, onde reencontrará Adriano para ajustar os detalhes antes da abertura do circuito.

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Os estilos que se completam

A chegada de Mineirinho é vista como um reforço estratégico fundamental. Enquanto a carreira de Medina foi pautada por um talento nato e agressividade nas ondas, Adriano de Souza sempre foi o símbolo da resiliência, repetição e inteligência competitiva, atributos que o levaram ao título em 2015.

Para muitos integrantes da Brazilian Storm, Adriano é o alicerce da geração. "Sem ele, nenhum de nós estaria aqui. Ele ensinou o básico do que é ser um atleta profissional", destacou Miguel Pupo em entrevista recente. Curiosamente, foi a proximidade com Pupo, que segue sob a orientação de Adriano em 2026, que pavimentou o caminho para o acerto com Medina.

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Gabriel Medina e Mineirinho, seu novo técnico para a temporada 2026 (Foto: Reprodução/Instagram/@gabrielmedina)

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A ascensão de Adriano como estrategista

Aposentado das competições desde 2021, "Mineirinho" consolidou uma transição de sucesso para o cargo de técnico. Seu currículo já inclui passagens pelo programa olímpico da Itália e mentorias para nomes como Leonardo Fioravanti, Tatiana Weston-Webb e a promessa Erin Brooks.

A metodologia de Adriano bebe da fonte de Leandro Dora (pai de Yago Dora), de quem herdou a sensibilidade para lidar com a pressão extrema do tour. Sobre o desafio de treinar múltiplos atletas de elite, o novo técnico de Medina é pragmático:

— É difícil quando eles se enfrentam, mas quando o que você oferece e o que o atleta espera está bem definido, as coisas fluem.

Estreia no horizonte

O primeiro teste oficial da dupla tem data e local marcados: 1º de abril, na icônica etapa de Bells Beach, na Austrália. Gabriel Medina entra direto na segunda rodada, onde enfrentará o mexicano Alan Cleland.

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