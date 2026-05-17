UFC Vegas: Melk Costa perde por decisão unânime, e Brasil vence duas lutas
"Dálmata" lutou por cinco rounds, mas não resistiu à pressão de Arnold Allen
- Matéria
- Mais Notícias
Em uma batalha de cinco rounds, o inglês Arnold Allen superou o paraense Melquizael Costa por decisão unânime dos juízes na luta principal do UFC Vegas 117, na noite deste sábado (16). Na disputa válida pela categoria peso-pena (até 65,7 kg), o brasileiro sofreu 50 golpes a mais que o adversário (157 contra 107) em um combate marcado pela intensidade e pelas trocas alternadas entre os competidores. Allen se saiu melhor em boa parte delas e administrou o resultado de forma estratégica, com desvios e quedas eficientes na reta final.
Relacionadas
➡️ Veja como foi o card completo do UFC Vegas 117
➡️ Conheça o Dálmata, promessa que leva o Brasil ao topo do UFC
Ao todo, o Brasil esteve representado no octógono em cinco lutas e saiu vitorioso em duas delas, ambas no card preliminar. Na abertura do Fight Night, Nicolle Caliari, do peso-palha (até 52,1 kg), venceu Shauna Bannon, da Irlanda, por finalização no terceiro round. Já no peso-galo (até 61,2 kg), Ketlen Vieira bateu a portuguesa Jacqueline Cavalcanti por decisão unânime.
Ainda no card preliminar, pelo peso-palha, Polyana Viana foi derrotada por Alice Ardelean, da Romênia, por finalização no segundo round. Na luta que antecedeu à de Melk Costa, também pelo peso-pena, o sul-coreano Dooho Choi nocauteou Daniel Santos no segundo round.
Como foi a luta entre Allen e Costa?
1º ROUND
Com pouco mais de um minuto, Melk Costa sofreu um knockdown e se viu encurralado na grade por Allen. Quando o paraense saiu da posição de desvantagem e conseguiu levar a disputa ao solo, o embate ficou nivelado. Os dois fizeram um round de boas trocas, mas o inglês se saiu melhor pelo golpe que, por pouco, não abateu o "Dálmata" logo de cara.
2º ROUND
Allen manteve o ritmo para controlar a luta no segundo round, enquanto Melquizael teve que recorrer a uma postura defensiva para se desvencilhar de situações desfavoráveis. O brasileiro foi resistente, melhor em relação à primeira parcial, mas ainda precisava apresentar mais agressividade para sair da desvantagem.
3º ROUND
Em mais um round intenso, Allen se sobressaiu com golpes certeiros e colocou ainda mais pressão sobre o brasileiro. Faltando dois minutos para o fim do tempo no cronômetro, Melk Costa, que estava restrito aos chutes, tentou levar a briga para o solo, sem sucesso. O inglês controlou as ações, foi mais preciso nos desvios e se manteve firme até o fim do round.
4º ROUND
Os lutadores fizeram um round de trocação intensa, com golpes alternados, e começaram a apresentar sinais de cansaço. O "Dálmata" buscou explorar as brechas, principalmente pelos chutes médios e altos, mas Allen foi resistente o suficiente para levar a decisão ao quinto round.
5º ROUND
Melk Costa foi para o tudo ou nada e, no início, colocou pressão com uma sequência de golpes que empurrou Allen para trás. Com o objetivo de mudar o panorama do round, o inglês levou o paraense ao chão com duas quedas. A partir daí, a disputa ficou concentrada no solo. No último minuto, Allen neutralizou Costa com nova queda para impedir uma tentativa de reação.
➡️ Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas
Resultados do UFC Vegas 117
Card Principal
Peso-pena (até 65,7 Kg): Arnold Allen (ING) venceu Melquizael Costa (BRA) por decisão unânime
Peso-pena (até 65,7 Kg): Dooho Choi (COR) venceu Daniel Santos (BRA) por nocaute técnico no segundo round
Peso-galo (até 61,2 Kg): Juan Diaz (PER) venceu Malcolm Wellmaker (EUA) por finalização no segundo round
Peso casado (até 97,5 Kg): Modestas Bukauskas (LIT) venceu Christian Edwards (EUA) por decisão dividida
Peso-galo (até 61,2 Kg): Benardo Sopaj (ALB) venceu Timmy Cuamba (EUA) por finalização no segundo round
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Khaos Williams (EUA) venceu Nikolay Veretennikov por nocaute técnico no primeiro round
Card Preliminar
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Ivan Erslan (CRO) venceu Tuco Tokkos (ING) por decisão unânime
Peso-leve (até 70,3 Kg): Tommy Gant (EUA) venceu Artur Minev (UCR) por nocaute técnico no segundo round
Peso-galo (até 61,2 Kg): Ketlen Vieira (BRA) venceu Jacqueline Cavalcanti (POR) por decisão unânime
Peso-médio (até 83,9 Kg): Cody Brundage (EUA) venceu Andre Petroski (EUA) por nocaute técnico no segundo round
Peso-palha (até 52,1 Kg): Alice Ardelean (ROM) venceu Polyana Viana (BRA) por finalização no segundo round
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Luis Gurule (EUA) venceu Daniel Barez (ESP) por decisão unânime
Peso-palha (até 52,1 Kg): Nicolle Caliari (BRA) venceu Shauna Bannon (IRL) por finalização no terceiro round
+Aposte em Melquizael Costa no UFC
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias