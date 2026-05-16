menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

F1: obras de expansão da fábrica da McLaren devem começar até 2029

Projeto da escuderia britânica prevê uso de simulador para adaptação às novas regras da F1

Guilherme Veiga Gonçalves Moreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 16/05/2026
22:15
Favorite o Lance! no Google
Obras na fábrica da McLaren devem começar em até três anos (Foto: Nich Rochowski)
imagem cameraObras na fábrica da McLaren devem começar em até três anos (Foto: Nich Rochowski)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Prefeitura de Woking, na Inglaterra, aprovou o projeto de ampliação da fábrica da McLaren, que passará a contar com novos equipamentos e terá sua extensão aumentada para 143 m². As obras de expansão do McLaren Technology Centre (MTC) devem começar até 2029, conforme estipulou a administração da cidade inglesa.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Hamilton cobra atualizações da Ferrari para se aproximar da Mercedes

A principal novidade proposta pela atual bicampeã do mundial de construtores é a instalação da ferramenta de testes virtuais conhecida como "testing rig". Nela, os times simulam o funcionamento de diferentes partes do carro, como o motor, a caixa de câmbio, os freios e os pneus. O uso da tecnologia será essencial para a adaptação às regras atuais da Fórmula 1, que restringem o tempo em que os veículos podem estar na pista fora dos Grandes Prêmios.

A solicitação da McLaren por um espaço próprio vem do entendimento de que a fábrica já está operando na sua capacidade máxima. De "casa" nova, a escuderia britânica passará a ter mais autonomia e eficiência na preparação para as etapas da F1, já que vinha utilizando um local alugado por uma empresa austríaca, onde testou o MCL40 na pré-temporada.

continua após a publicidade
Produção de carros no McLaren Technology Centre (Foto: Divulgação)
Produção de carros no McLaren Technology Centre (Foto: Divulgação)

➡️ CEO da F1 rebate comparações entre Antonelli e Senna: 'desrespeitoso'

Durante a pandemia da Covid-19, em 2020, a equipe enfrentou graves problemas financeiros e colocou a sede de Woking à venda por 200 milhões de libras. A negociação com um grupo de investimentos imobiliários dos Estados Unidos foi concluída no ano seguinte.

Em entrevista ao canal "The Race Business", o CEO Zak Brown revelou que a McLaren conseguiu recomprar a sede. Além disso, o time construiu um novo túnel de vento e desenvolveu um novo simulador, equipamentos essenciais para o aprimoramento dos carros.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Resultados da McLaren na F1 2026

Pit stop da McLaren em GP da China na F1 2026 (Foto: Andy Wong / POOL / AFP)
Pit stop da McLaren em GP da China na F1 2026 (Foto: Andy Wong / POOL / AFP)

Após a realização de quatro GPs na Fórmula 1 2026, a McLaren aparece na terceira colocação do mundial de construtores, com 94 pontos, atrás de Mercedes e Ferrari. Já no campeonato de pilotos, Lando Norris (2º em Miami) está em quarto, com 51 pontos, e Oscar Piastri (2º no Japão e 3º em Miami) em sexto, com 43.

+Aposte na vitória dos pilotos da McLaren na F1
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias