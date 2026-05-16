F1: obras de expansão da fábrica da McLaren devem começar até 2029

A Prefeitura de Woking, na Inglaterra, aprovou o projeto de ampliação da fábrica da McLaren, que passará a contar com novos equipamentos e terá sua extensão aumentada para 143 m². As obras de expansão do McLaren Technology Centre (MTC) devem começar até 2029, conforme estipulou a administração da cidade inglesa.

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A principal novidade proposta pela atual bicampeã do mundial de construtores é a instalação da ferramenta de testes virtuais conhecida como "testing rig". Nela, os times simulam o funcionamento de diferentes partes do carro, como o motor, a caixa de câmbio, os freios e os pneus. O uso da tecnologia será essencial para a adaptação às regras atuais da Fórmula 1, que restringem o tempo em que os veículos podem estar na pista fora dos Grandes Prêmios.

A solicitação da McLaren por um espaço próprio vem do entendimento de que a fábrica já está operando na sua capacidade máxima. De "casa" nova, a escuderia britânica passará a ter mais autonomia e eficiência na preparação para as etapas da F1, já que vinha utilizando um local alugado por uma empresa austríaca, onde testou o MCL40 na pré-temporada.

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Produção de carros no McLaren Technology Centre (Foto: Divulgação)

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Durante a pandemia da Covid-19, em 2020, a equipe enfrentou graves problemas financeiros e colocou a sede de Woking à venda por 200 milhões de libras. A negociação com um grupo de investimentos imobiliários dos Estados Unidos foi concluída no ano seguinte.

Em entrevista ao canal "The Race Business", o CEO Zak Brown revelou que a McLaren conseguiu recomprar a sede. Além disso, o time construiu um novo túnel de vento e desenvolveu um novo simulador, equipamentos essenciais para o aprimoramento dos carros.

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Resultados da McLaren na F1 2026

Pit stop da McLaren em GP da China na F1 2026 (Foto: Andy Wong / POOL / AFP)

Após a realização de quatro GPs na Fórmula 1 2026, a McLaren aparece na terceira colocação do mundial de construtores, com 94 pontos, atrás de Mercedes e Ferrari. Já no campeonato de pilotos, Lando Norris (2º em Miami) está em quarto, com 51 pontos, e Oscar Piastri (2º no Japão e 3º em Miami) em sexto, com 43.

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