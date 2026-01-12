Surfistas brasileiros avançam às oitavas no Mundial Júnior de Surfe
A próxima fase do torneio acontece nesta segunda (12) a partir das 20h30 (de Brasília)
O surfe brasileiro buscou e garantiu mais quatro vagas nas oitavas de final do Mundial Júnior de Surfe da WSL, após uma performance impecável na repescagem realizada nesta segunda-feira (11), em Urbiztondo Beach, San Juan, nas Filipinas. No domingo (11), Laura Raupp já havia se classificado de forma direta para às oitavas.
Gabriel Klaussner, Ryan Kainalo e Rickson Falcão, no masculino, e Luara Mandelli, no feminino, avançaram e se juntam a Laura Raupp, que já havia assegurado sua classificação direta. Com cinco atletas na próxima fase, o Brasil segue firme na busca pelo título mundial júnior.
Emoção e virada: Gabriel Klaussner tem a maior nota do dia
Em uma bateria de tirar o fôlego, o surfista de apenas 20 anos protagonizou uma virada impressionante nos segundos finais, superando o atual campeão europeu, o espanhol Alfonso Suarez, por 12,33 a 10,93.
Klaussner precisava de uma nota alta e encontrou a onda decisiva a apenas 25 segundos do fim, conquistando 7,33 pontos – a maior pontuação individual do dia na competição.
"Foi tenso demais. Eu sabia que não era uma onda muito grande, mas tinha potencial. Fiquei muito feliz de conseguir essa nota e avançar. Eu sabia que era a onda que precisava, mas surfar foi assustador. Minhas pernas estavam tremendo. Mas fico feliz de ter conseguido mostrar um bom surfe e passar a bateria, mais uma vez", celebrou o atleta após a classificação.
Outras vitórias dos brasileiros na repescagem
Ryan Kainalo despachou o sul-africano Ben Esterhuyse com 10,43 contra 7,37. Já Rickson Falcão levou a melhor sobre o indonésio Dylan Wilcoxen, marcando 10,83 diante de 8,76 do adversário.
A classificação perfeita da repescagem se completou com Luara Mandelli no feminino. A surfista derrotou a japonesa Sumomo Sato por 10,10 a 8,47, carimbando seu passaporte para as oitavas.
Laura Raupp faz bateria impecável e vai direto para as oitavas
Antes da repescagem, Laura Raupp já havia assegurado sua vaga direta para as oitavas com o segundo melhor somatório entre todas as competidoras: 12,83 pontos na abertura do evento. Atual campeã brasileira e sul-americana de surfe, Laura obteve notas 7,00 e 5,83 em sua apresentação. A atleta também figura na nona posição no ranking do Challenger Series, divisão de acesso à elite mundial.
A próxima fase do Mundial Júnior da WSL está marcada para esta segunda-feira, às 20h30 (horário de Brasília). As disputas serão transmitidas ao vivo pelo aplicativo, site e canal oficial da WSL no YouTube.
