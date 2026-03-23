Weslley Dantas e Tainá Hinckel são campeões do Sul-Americano QS da WSL

Weslley Dantas e Tainá Hinckel conquistaram os títulos sul-americanos do circuito Qualifying Series (QS) da World Surf League (WSL) na temporada 2025/26. A definição ocorreu no último domingo (22), na Praia do Santinho, em Florianópolis, e garantiu aos dois brasileiros vaga no Challenger Series, divisão de acesso ao Circuito Mundial.

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A etapa decisiva, o QS Costão Pro Floripa, também coroou os campeões do evento. No masculino, o argentino Thiago Passeri levou a melhor ao vencer Douglas Silva por 12,64 a 11,33 na final. O resultado, no entanto, não alterou o ranking regional, já consolidado antes da última disputa.

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Campanha dos brasileiros

Com campanha dominante, Weslley Dantas encerrou a temporada na liderança do ranking masculino, somando 21.110 pontos e assegurando o título continental. Douglas Silva ficou em segundo, com 15.608, evidenciando a ampla vantagem do campeão ao longo do circuito. Apoiado por nomes como o rapper L7nnon e o surfista Pedro Scooby, Dantas agora volta suas atenções ao Challenger Series.

No feminino, a disputa foi marcada pelo equilíbrio. Tainá Hinckel confirmou o título sul-americano ao alcançar 23.360 pontos, apenas 360 à frente da peruana Daniella Rosas, vice-campeã da temporada. Na etapa final, porém, a brasileira teve atuação dominante: venceu todas as baterias, incluindo a decisão contra Kiany Hyakutake (13,67 a 9,67), e registrou as maiores notas da competição.

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— Foi um evento muito especial para mim. Tive um início de ano com derrotas difíceis, mas isso faz parte do processo. Esse título e a classificação para o Challenger eram meus principais objetivos na temporada. Estou muito feliz com essa conquista — afirmou a surfista catarinense.

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Tainá Hinckel venceu o sul-americano da WSL 2026 (Foto: WSL / Daniel Smorigo)

Classificados da etapa

A etapa em Florianópolis também definiu os classificados para o Challenger Series de 2026. No masculino, sete atletas garantiram vaga: Weslley Dantas, Douglas Silva, Rafael Barbosa, Alonso Correa, Gabriel Klaussner, Ryan Kainalo e Vitor Ferreira.

Entre as mulheres, três surfistas avançaram para a divisão de acesso ao Circuito Mundial: Tainá Hinckel, Daniella Rosas e Laura Raupp, que completou o grupo após terminar em terceiro no ranking da temporada.

Weslley Dantas venceu o sul-americano da WSL 2026 (Foto: WSL / Luiz Blanco)

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