Nocaute sofrido por Junior Cigano choca internautas: 'Pra quê?'
Ex-campeão de UFC marcou luta de retorno com Taekwondista cubano
O lutador cubano Robelis Despaigne venceu o brasileiro Junior Cigano por nocaute no card principal do evento "Rousey x Carano". A luta aconteceu neste sábado (16) em Los Angeles, na Califórnia. O combate entre os pesos-pesados durou 2 minutos e 59 segundos do primeiro round.
Despaigne aproveitou sua maior envergadura para conectar golpes mais precisos durante o confronto. O cubano encaixou uma sequência de três socos pesados que derrubaram Cigano. A vitória marcou a abertura do card principal da competição que reuniu estrelas do MMA mundial.
Veja reação da web com derrota de Junior Cigano
Como foi a luta
O combate começou com trocação intensa. Cigano desequilibrou o adversário com chutes. O brasileiro tentou uma queda. Despaigne se defendeu da investida.
O cubano, medalhista de bronze olímpico no taekwondo, utilizou seu maior alcance para acertar golpes certeiros. A sequência final de três socos pesados definiu o resultado aos 2 minutos e 59 segundos do primeiro assalto.
Cigano é ex-campeão peso-pesado do UFC. Despaigne compete na mesma categoria. Ambos os lutadores têm histórico relevante no MMA internacional.
Outros combates neste card
O card principal do "Rousey x Carano" programou ainda os seguintes combates: Ronda Rousey contra Gina Carano no peso pena. Nate Diaz contra Mike Perry no peso meio-médio. Francis Ngannou contra Philipe Lins no peso pesado. Salahdine Parnasse contra Kenneth Cross no peso leve.
O card preliminar registrou seis lutas. Namo Fazil finalizou Jake Babian aos 58 segundos do segundo round. Adriano Moraes aplicou finalização técnica em Phumi Nkuta aos 4 minutos e 59 segundos do terceiro round. Jason Jackson nocauteou Jefferson Creighton aos 25 segundos do primeiro round.
David Mgoyan derrotou Albert Morales por decisão unânime. Aline Pereira venceu Jade Masson-Wong por decisão dividida. Brandon Jenkins superou Chris Avila por decisão dividida.
