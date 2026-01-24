Brasileiro surfa onda gigante em meio à tempestade Ingrid, em Portugal

O brasileiro Will Santana surfou uma onda de grande proporção durante a passagem da tempestade Ingrid, que atinge parte da Europa, especialmente Portugal e Itália. Associado a um ciclone que tem provocado ventos fortes e condições adversas, as ondas chegaram a ultrapassar 25 metros em Nazaré, cidade portuguesa que é referência em ondas gigantas.

— Era um dia de muita instabilidade, com mudanças rápidas no mar e no vento. Nessas situações, cada decisão precisa ser muito bem calculada. Tudo começa com leitura do oceano, planejamento e respeito pelas condições. O surfe de ondas gigantes exige consciência total — disse Will Santana.

A tempestade Ingrid tem gerado ondas imensas e causado diversos transtornos aos países europeus. Na Itália, o avanço do mar atingiu casas, estradas e áreas costeiras. Ao seguir pelo oceano Atlântico, o sistema também alcançou a costa de Portugal – e Nazaré, um dos principais palcos do surfe de ondas gigantes no mundo, sentiu os efeitos.

Além do mar muito agitado, os atletas enfrentam correntes fortes e rajadas de vento, que influenciam na ação dos surfistas. Apesar disso, Will garante que é uma questão de treino e análise dos atletas:

— Não se trata de bravura, mas de entendimento do mar, preparo constante e responsabilidade em cada entrada na água — finalizou o brasileiro.

