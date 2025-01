Quanto Djokovic faturou com vitória sobre Alcaraz no Australian Open?

Em um jogo de mais de 3 horas, e uma emocionante disputa, Novak Djokovic venceu o terceiro colocado do ranking mundial de tênis. Nas quartas de final do Australian Open, o sérvio venceu Carlos Alcaraz por 3 sets a 1, nesta terça-feira (21), e conquistou mais uma grande premiação na competição. O tenista já faturou, somando todas as cinco fases vencidas, cerca de R$ 6,4 milhões.

continua após a publicidade

➡️ Como foi a participação do João Fonseca no Rio Open?

Atualmente classificado como sétimo melhor tenista do mundo, Novak Djokovic garantiu a vaga para o Australian Open devido à sua posição no ranking da ATP - diferente de João Fonseca, que precisou disputar as qualificatórias. O sérvio é, até o momento, o maior vencedor do torneio australiano, com 10 títulos, sendo o último conquistado em 2023.

Premiação na Chave Principal

Garantido na Chave Principal pela posição do ranking, Djokovic enfrentou Nishesh Basavareddy e conquistou a primeira vitória no Australian Open 2025, ao bater o norte-americano por 3 sets a 1, com direito a surpresa no primeiro set que foi vencido pelo jovem de 19 anos. Por competir na fase inicial do torneio, os tenistas já haviam garantido a premiação de AU$ 132 mil (R$ 504 mil).

continua após a publicidade

Com a classificação para a segunda rodada, Novak Djokovic faturou mais AU$ 200 mil (R$ 763 mil). O sérvio, então, disputou com Jaime Faria a classificação e saiu vitorioso. O duelo finalizou com vitória para o multicampeão por 3 sets a 1, que foi conquistado por tie break pelo portguês. Assim, a premiação garantida subiu para mais AU$ 290 mil (R$ 1,1 milhão) pela vaga da terceira rodada.

As vitórias da terceira e quarta rodada foram conquistadas com certa facilidade para Djokovic, que venceu ambas partidas por 3sets a 0, contra Tomas Machac e Jiri Lehecka, respectivamente. A premiação da classificação, sobre o tcheco Lehecka, somou mais AU$ 420 mil (R$ 1,6 milhão) aos bolsos do sérvio e a vaga seguinte rendeu mais AU$ 665 mil (R$ 2,5 milhões), para o jogo contra Carlos Alcaraz.

continua após a publicidade

Após mais de 3 horas de partida, com muitos pontos feitos e talento de ambos os lados, Novak Djokovic venceu o terceiro melhor do mundo, segundo ranking da ATP, Carlos Alcaraz. O duelo finalizou com o placar por 3 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4, 6/3 e 6/4, e rendeu mais uma classificação para o sérvio, o qual garante a premiação de AU$ 1,1 milhão (R$ 4,1 milhões). Pela semifinal do Australian Open, o multicampeão enfrentará o alemão Alexander Zverev.

Confira as premiações das fases do Australian Open:

1ª Rodada: AU$ 132 mil (R$ 504 mil)

2ª Rodada: AU$ 200 mil (R$ 763 mil)

3ª Rodada: AU$ 290 mil (R$ 1,1 milhão)

4ª Rodada: AU$ 420 mil (R$ 1,6 milhão)

Quartas: AU$ 665 mil (R$ 2,5 milhões)

Semi: AU$ 1,1 milhão (R$ 4,1 milhões)

Final: AU$ 1,9 milhão (R$ 7,2 milhões)

Campeão: AU$ 3,5 milhões (R$ 13,5 milhões)

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp