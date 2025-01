Rio Open 2025 apresenta pôster oficial; obra é de autoria de Luiz Zerbini

O Rio Open 2025 divulgou nesta terça-feira (21) o pôster oficial do torneio. A obra, de autoria do artista Luiz Zerbini, foi apresentada em evento no Shopping Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e traz uma bola de tênis como o Sol que ilumina o mar da cidade.

Pintor, escultor e fotógrafo, Zerbini é considerado um dos principais expoentes brasileiros da "Geração de 80". Anna Bella Geiger, Barrão e diversos outros artistas já assinaram a arte oficial do evento, que este ano chega à 11ª edição.

— É um momento marcante, e está ficando cada vez mais marcante. Agora a gente tem tradição, tem história. Olha o roll de artistas que já passou pela nossa trajetória! A gente sempre quis fazer um torneio que fosse além do tênis, e é uma felicidade enorme o encontro do esporte com a arte e a cultura brasileira — disse a diretora-geral do Rio Open 2025, Marcia Casz.

— É um orgulho ter o Zerbini com a gente, é um grande artista da arte contemporânea brasileira — acrescentou a diretora.

Rio Open 2025 terá João Fonseca e outras estrelas

Maior torneio de tênis da América do Sul, o Rio Open 2025 acontece de 15 a 23 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, na Lagoa, Zona Sul do Rio.

Entre os tenistas confirmados estão Alexander Zverev (atual nº 2 no ranking da ATP), Holger Rune (13º) e Lorenzo Musetti (15º). A sensação brasileira João Fonseca, de apenas 18 anos, recebeu convite da organização e também estará na chave principal do torneio.

