Ex-patrocinador do Vasco se pronuncia sobre polêmica no basquete; entenda

O basquete do Vasco viveu clima de instabilidade nos últimos dias. Na última sexta-feira (11), o empresário Pedro Ortega, que até então figurava como um dos principais patrocinadores, anunciou sua saída do clube e fez fortes alegações sobre o orçamento da modalidade, denunciando um suposto "sumiço de dinheiro". Após pronunciamento oficial feito pelo 2º vice-presidente geral, Renato Brito Neto, negando as acusações, o agora ex-patrocinador publicou comunicado em suas redes sociais, declarando o assunto como "encerrado".

Em vídeo publicado, Pedro Ortega alegou que o valor de R$ 1 milhão, resultante do desempenho do basquete do Vasco nas últimas duas temporadas, teria sumido. Renato Brito Neto rebateu as acusações, dizendo que o fechamento da atual temporada ainda não foi feito e, portanto, o empresário não poderia fazer afirmações relativas a esse valor.

— Vi o pronunciamento, não concordo e ok! Não vou dar entrevista e nem ir a podcast. Por mim é assunto encerrado. Vi os comentários desse pronunciamento (publicado pelo Vasco), e não preciso dizer mais nada! Só quero curtir minha vida em paz e é isso. Boa sorte na gestão e que a gente consiga dar a volta por cima. Pra mim esse assunto já deu como encerrado - escreveu o empresário.

Entenda o caso

A polêmica começou na última sexta-feira (11), quando Pedro Ortega anunciou sua saída como patrocinador do clube e afirmou não ter mais vínculo com qualquer modalidade ou projeto do Vasco. O empresário declarou "não ter mais estômago" para lidar com o assunto e deu sua versão sobre a divergência de valores no orçamento do basquete.

— Quando eu digo que é estômago pra lidar com isso, eu preciso de um pouco mais de tempo pra falar. Sou torcedor, quero ver o Vasco bem e foi o que eu fiz, peguei o dinheiro do meu bolso, fui um dos poucos que botei dinheiro sem cobrar. O basquete deixou dinheiro no Vasco, por mais que seja pouco, deixei nessa temporada 600 conto, na outra 300, a quadra eu paguei do dinheiro que eu captei, então foi mais de um milhão e pouco que deixou e sei lá o dinheiro pra onde foi também. Deixamos dinheiro lá e o dinheiro sumiu - declarou.

— Eles estão neste momento batendo as planilhas para que haja um fechamento, nem há um fechamento ainda. Isso de que botou R$ 1 milhão e sumiu é uma tremenda inverdade. Não há nem uma definição se o resultado do projeto este ano foi positivo. Se foi positivo, naturalmente será investido no projeto do ano que vem. É uma série de inverdades e informações truncadas que infelizmente o Ortega deu.

Nos vídeos publicados em suas redes sociais, Pedro Ortega ainda questiona uma possível divergência nos valores de uma viagem a São Paulo realizada pela delegação do basquete, alegação que também foi rebatida por Renato Brito Neto.

— Um dos motivos que começaram a me enjoar pra começar a sair… Eu não sou um cara que tenho tempo de ficar conferindo as contas do basquete, hoje eu tenho quatro empresas, então pensei ‘vou confiar em quem tá lá dentro do Vasco’. E tem viagens, o time de basquete viaja. Teve uma viagem pra São Paulo, eu peguei pra ver, e tava dando 84 mil. Fui fazer as contas, de alimentação por dia dava 380. Nem eu gasto isso, e olha que eu posso. É jogador normal, arroz, feijão, um lanche uma fruta... não sei. Quarto, R$ 1 mil e pouco. Pegamos para fazer e deu trinta e poucos mil - declarou.

— Os gestores do basquete mandam para o setor de compras a necessidade da viagem. O setor de compras orça e devolve para eles. Em uma viagem específica, os gestores entenderam que o valor da cotação poderia ser melhorado. Não houve essa diferença de R$ 80 mil para R$ 30 mil, isso não é verdade. Só que nessa viagem específica, os gestores conseguiram uma tarifa um pouco melhor, de cinco ou oito mil reais de diferença. O Vasco executou o orçamento determinado, como poderia ser sempre. Se o basquete quisesse organizar e cotar 100% das suas viagens, assim faria - disse o dirigente do Vasco.

Continuidade do basquete

No pronunciamento oficial publicado pelo Vasco, Renato Brito Neto ainda falou sobre a continuidade do projeto de basquete do clube. A equipe encerrou a última temporada do Novo Basquete Brasil (NBB) nas quartas de final, quando foi eliminado pelo Minas.

— O Vasco segue lutando com seus gestores, Gegê (Chaia) e Cauê (Rocha), pela manutenção da modalidade. Estamos correndo atrás de patrocínios, fazendo reuniões, colocando nossa diretoria de marketing e comercial, tentando através dos contatos do presidente Pedrinho. A gente está satisfeito com o resultado do basquete, queremos continuar, e a diretoria está andado junto aos gestores nesse caminho - finalizou.