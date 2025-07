Entenda lesão que tirou Ana Cristina da VNL feminina

Ponteira da Seleção de vôlei feminino, Ana Cristina foi diagnosticada com uma lesão no menisco medial e está fora da última semana de classificação da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminino. A fisioterapeuta Giovana Steiner explica a lesão e como ela pode impactar no retorno de Ana Cristina à disputa, que termina neste mês.

O que é a lesão no menisco medial?

— É uma lesão em uma estrutura que funciona como um amortecedor do joelho. O menisco medial é menos móvel, acompanha e se adapta menos aos movimentos e, por isso, tem maior chance de lesionar em comparação ao menisco lateral — explica a especialista.

Ana Cristina anotou 10 pontos de saque nas primeiras semanas (Foto: Volleyball World)

A lesão de Ana Cristina é considerada comum nos esportes em geral. No vôlei, as estruturas do joelho são uma das mais prejudicadas:

— A lesão meniscal é a segunda lesão mais comum na articulação do joelho no esporte, ficando atrás da ruptura do LCA (Ligamento Cruzado Anterior). A lesão mais comum do voleibol é a entorse de tornozelo, seguida de entorses de joelho e acometimentos na articulação do ombro.

Quando Ana Cristina deve voltar à Seleção na VNL?

Ainda não há uma previsão exata para o retorno de Ana Cristina à Seleção. As finais da VNL acontecem já no final de julho, aumentando as preocupações sobre o desfalque da atleta.

— Os exames de imagem acusaram uma lesão no menisco medial, mas não entraram em maiores detalhes que são de suma importância para definir um prognóstico. Existem mais de seis tipos de lesões meniscais, e, a depender da localização, elas têm maior potencial de cicatrização — explica Giovana, que completa:

— Considerando o nível esportivo e a idade jovem da Ana Cristina, é possível que a equipe médica opte por um tratamento cirúrgico de sutura meniscal, na intenção de preservar ao máximo essa estrutura e prevenir problemas futuros. Esse tipo de abordagem exige uma reabilitação pós-operatória que varia de cinco a oito meses para o retorno ao esporte.

Ponteira se lesionou em partida contra a França

Principal pontuadora da Seleção Brasileira na Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina, a ponteira Ana Cristina está fora da etapa do Japão, que vai até este domingo (13). Segundo a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), a jogadora passou por ressonância magnética, que constatou uma lesão no menisco medial, e já iniciou o tratamento fisioterápico.

Ana Cristina sentiu o problema durante o segundo set da vitória brasileira sobre a França por 3 sets a 2, na madrugada desta quinta-feira (10), ao aterrissar após uma tentativa de bloqueio. A atleta deixou a quadra carregada por membros da comissão técnica e assistiu ao restante da partida em uma cadeira de rodas, junto às jogadoras reservas.