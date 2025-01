Com o número 2 do mundo, Alexander Zverev, e o 13º do ranking, Holger Rune, estreando na competição, a Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) divulgou oficialmente a lista de inscritos para o Rio Open 2025. A competição de nível 500, que chega à 11ª edição e é a maior da América do Sul, acontece entre 15 e 23 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, no Rio. Além de tenistas com carreira consolidada, o torneio deste ano terá a sensação brasileira João Fonseca, que poderá se tornar o primeiro do País a levantar o troféu.

Dono de 22 títulos, sendo oito no saibro, Zverev encabeça a lista de estrelas da competição. O alemão traz no currículo duas conquistas do ATP Finals (2018 e 2021) e o Ouro Olímpico nos Jogos de Tóquio-2021. Mas o torneio também outros tenistas consagrados no circuito, como Holger Rune, Lorenzo Musetti, e o atual campeão do Rio Open, Sebastian Baez.

— Estamos indo para a 11ª edição, entrando numa fase mais madura. Eu não sei se essa é a melhor edição de todas, porque todos os anos a gente quer fazer a melhor edição. Mas a gente quer fazer história, celebrar mais 20, 30, 40, 50 anos — disse ao Lance! a diretora-geral do Rio Open 2025, Marcia Casz.

De fato, o torneio carioca está mais do que consolidado no circuito. A competição foi “batizada” em 2014 com o título de Rafael Nadal, e desde então nunca repetiu um campeão. Pela quadra central do saibro do Jockey Club Brasileiro já ergueram o troféu tenistas como Dominic Thiem, Carlos Alcaraz e Cameron Norrie. A lista ainda não incluiu nenhum brasileiro, mas o sonho parece estar mais perto.

Isso porque uma das sensações do tênis mundial neste início de temporada, João Fonseca, é outro confirmado para o Rio Open 2025. Ele recebeu um convite da organização e estará na chave principal. E Marcia Casz definiu em uma palavra o momento do brasileiro.

— Maravilhoso. Essa é a palavra. É um sonho ver um atleta que, de alguma maneira, se inspirou no Rio Open, que sempre acompanhou o evento de perto. A gente sempre falou que o sonho era ter um atleta brasileiro campeão, e um campeão do Rio Open carioca seria melhor ainda — destacou a diretora-geral.

Lista de inscritos no Rio Open 2025:

Alexander Zverev (ALE) - 2º

Holger Rune (DIN) - 13º

Lorenzo Musetti (ITA) - 15º

Alejandro Tabilo (CHI) - 26º

Sebastian Baez (ARG) - 28º

Francisco Cerundolo (ARG) - 31º

Nicolas Jarry (CHI) - 36º

Tomas Martin Etcheverry (ARG) - 38º

Pedro Martinez (ESP) - 44º

Luciano Darderi (ITA) - 45º

Mariano Navone (ARG) - 47º

Roberto Carballes Baena (ESP) - 57º

Alexandre Muller (FRA) - 58º

Jaume Munar (ESP) - 62º

Alejandro Davidovich Fokina (ESP) - 66º

Bu Yunchaokete (CHN) - 67º

Corentin Moutet (FRA) - 69º

Facundo Diaz Acosta (ARG) - 73º

Alexander Shevchenko (CAZ) - 77º

Thiago Wild (BRA) - 79º

Dusan Lajovic (SER) - 80º

Hugo Gaston (FRA) - 81º

Damir Dzumhur (BOS) - 82º

João Fonseca (BRA) - 112º