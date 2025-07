Ana Cristina desabafa após lesão que a afastou da VNL: ‘Nunca é fácil’

Ponteira e principal pontuadora da Seleção de vôlei feminino, Ana Cristina fez seu primeiro pronunciamento após lesão que a afasta da Liga das Nações de Vôlei (VNL). Em rede social, a atleta publicou uma nota aos seguidores e afirmou que logo volta à Seleção.

— Nem tudo acontece na hora e da forma como a gente planeja e quer. Uma lição que todos nós atletas (ou não atletas) precisamos aprender! Tenho aprendido! No jogo contra a França, senti meu joelho. Os exames iniciais apontam para uma lesão no menisco. É um banho de água fria em todo nosso planejamento. Mas, não há muito tempo para se lamentar — disse.

Ana Cristina é desfalque confirmado no Japão pela VNL (Foto: Volleyball World)

A atleta é a principal jogadora da Seleção. A lesão no menisco medial aconteceu na última semana de classificação da VNL, com o Brasil já classificado. A semana das finais do campeonato acontece no final de julho e pode não contar com a presença de Ana Cristina.

Confira o pronunciamento de Ana Cristina na íntegra

"Vestir a camisa da seleção sempre é motivo de muito orgulho pra mim. Nesta temporada, em especial, sinto que tive uma excelente preparação e cheguei para a temporada de seleção da melhor maneira que poderia.

2025 marca um novo ciclo, com um novo time, novas atletas, e desde o primeiro dia de treinos estávamos (ainda estamos) nos preparando para os grandes desafios que virão. Mas, nem tudo acontece na hora e da forma como a gente planeja e quer. Uma lição que todos nós atletas (ou não atletas) precisamos aprender! Tenho aprendido!

No jogo contra a França, senti meu joelho. Os exames iniciais apontam para uma lesão no menisco. É um banho de água fria em todo nosso planejamento. Mas, não há muito tempo para se lamentar. Como diz o ditado popular: O que não nos mata, nos fortalece!

Já passei por isso antes, sei que será difícil; mas, qual atleta não passou por isto? Pouquíssimos! Se reerguer nem sempre é fácil; mas, é única opção! Estou confiante, e sei que Deus tem o melhor pra mim, pra todos… “Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem dos que amam a Deus” (Rm 8:28).

Tenho recebido muito apoio dos profissionais e das meninas por aqui e centenas de pessoas que se solidarizaram comigo e estão torcendo e orando pela minha recuperação. Obrigada por tantas e tantas mensagens de carinho, pela preocupação e pelo cuidado de vocês comigo.

Não vou conseguir responder a todos individualmente, mas saibam que toda essa força e torcida chega em mim em forma de afeto.

Volto já!"