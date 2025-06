O UFC lançou neste domingo (8) o vídeo promocional oficial para o tão esperado confronto entre Ilia Topuria e Charles do Bronx, que ocorrerá no UFC 317, durante a "Semana Internacional da Luta" em Las Vegas, EUA. O georgiano, ex-campeão peso-pena (66 kg), subirá de categoria para enfrentar o brasileiro em um dos duelos mais aguardados da temporada, que determinará o próximo campeão dos pesos-leves (70 kg).

Topuria, confiante nesta nova fase, não economizou palavras ao falar sobre o confronto com o ex-campeão dos leves. Ele destacou sua força na nova categoria e expressou sua preparação para dominar a luta.

- Eu me sinto tão poderoso com 70 quilos. Vou tocar no queixo dele (Charles do Bronx) e ele vai explodir - afirmou Topuria.

Ambições de Charles e Topuria

Invicto no MMA profissional, Topuria decidiu abrir mão do cinturão dos penas para buscar novos desafios entre os leves — uma divisão que conta com lutadores renomados como Arman Tsarukyan, Justin Gaethje e o próprio Charles Oliveira, o maior finalizador da história do UFC.

Por outro lado, Charles Oliveira busca reafirmar seu caminho rumo ao título e vê esta disputa como uma oportunidade de consolidar seu domínio na categoria. Com um estilo de luta versátil e perigoso tanto em pé quanto no chão, o brasileiro representa um desafio significativo para Topuria.

O UFC 317 está agendado para o dia 28 de julho, fazendo parte da tradicional "Semana Internacional da Luta", um dos períodos mais emblemáticos e agitados do calendário do UFC. Além da luta principal, o co-evento principal contará com a defesa de cinturão do brasileiro Alexandre Pantoja contra Kai Kara-France.

